Скандал вокруг "смертельной" рыбы: министр посоветовал предприятию M.V Wool подать в суд на Ветеринарный департамент

"Для меня как министра важно как здоровье население, так и пищевая промышленность Эстонии, в том числе доверие к рыбной промышленности и ее функционирование. Поэтому считаю недопустимыми происходящее в эстонской прессе "публичное убийство", в ходе которого пытаются запугать общественность тем, что определенные продукты эстонских рыбопроизводителей вредны для здоровья и приводят к смерти. Сеяние такой паники вредит не только репутации одного предприятия, но и доверию ко всей эстонской рыбообрабатывающей отрасли", - считает Ярвик.

В правовом государстве безопасность продуктов питания устанавливается не на основе заголовков прессы, а в ходе прописанного в законе государственного надзорного производства, следуя всем закрепленным в законе требованиям.

"Все, в том числе чиновники, кто способствует проходящим за пределами правового поля "параллельным расследованиям", должны чувствовать свою ответственность", - добавил он.

Министерство заверяет, что продукция эстонской рыбоперерабатывающей промышленности, в том числе изготовленная на предприятии M. V. Wool, по имеющимся на настоящий момент данным, безопасна. Доказательства обратного до сих пор Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) министру не представил.

В ситуации, когда предприниматель подал на департамент в суд, чиновники департамента не должны высказываться в СМИ, сея сомнения и пытаясь склонить общественность на свою сторону. Им следует дождаться судебного решения, считает министр.

Министру не было представлено ни единого полученного в ходе государственного надзора свидетельства, которое бы могло говорить о том, что изготовленная на M. V. Wool рыбная продукция привела к смерти людей. Департамент здоровья остается на той точке зрения, что на основании имеющихся фактов нельзя считать, что употребление в пищу продукции M. V. Wool вызывает летальный исход.

Ярвик заверяет, что как министерство, так и VTA постоянно следят, чтобы на стол эстонского потребителя не попадали опасные рыбные продукты. По мнению министра, нужно незамедлительно выработать средства, чтобы восстановить репутацию эстонской рыбообрабатывающей промышленности, а также доверие к ней со стороны торговли и потребителей.

Как уже сообщалось, Ветеринарно-пищевой департамент считает, что в продукции M.V. Wool есть очень опасная бактерия листериоза, которая мутирует и становится еще более заразной. Производитель же утверждает, что его продукция — чистая и безопасная, а его просто атакуют чиновники.