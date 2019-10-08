Скандал вокруг рыбной продукции компании M. V. Wool докатился до Рийгикогу

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, на заседании комиссии были представлены факторы, ставшие причиной скандала, а именно выявление бактерий рода Listeria на рыбном производстве M. V. Wool.

По оценке Тамма, скандал начался из-за того, что заключения строились на предположениях. «Совместно с компетентными учреждениями мы убедились, что рыбопродукты M. V. Wool не представляют опасности и не вредят здоровью потребителей», – сказал Тамм.

На заседании комиссии участникам дополнительно сообщили, что Ветеринарно-продовольственный департамент действительно нашел бактерии рода Listeria на производстве, но благодаря постоянному контролю продукция завода опасности не представляет и поэтому разрешена к продаже потребителям. Представители Ветеринарно-продовольственного департамента сообщили, что рыбная продукция предприятия была проверена и постоянно подвергается проверкам на соответствие требованиям безопасности продуктов питания. За последние месяцы проверки не выявили распространения бактерий.