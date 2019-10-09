09.10.2019, 09:05

Скандал вокруг опасной бактерии на рыбном производстве M.V. Wool набирает обороты. Фирма хочет провести повторный тест


rus.delfi.ee
EST
Kuumtöötlemata kalatoodete puhul on alati risk, et neis võib leiduda kutsumata külalisi.
Kuumtöötlemata kalatoodete puhul on alati risk, et neis võib leiduda kutsumata külalisi.Foto: Ilmar Saabas

Министр сельской жизни Март Ярвик сказал вчера вечером в передаче ”Esimene stuudio” на ETV, что осведомлен об обнаружении бактерии в продукте рыбного производства M.V. Wool.

Ведущий отметил, что сегодня [вчера] лаборатория Ветеринарно-продовольственного департамента подтвердила наличие во взятых на прошлой неделе пробах продукта листерии.

Ярвик сказал, что во вторник после работы ему позвонил вице-канцлер министерства и сообщил, что, скорее всего, в пробах обнаружены новые следы. ”Это все, что мне известно”,- добавил министр.

Во время интервью он несколько раз сказал, что точных фактов сейчас нет. ”Поскольку у меня нет точных доказательств, то я не могу утверждать, что в результате употребления продукта кто-то умер. Сначала пусть Ветеринарно-продовольственный департамент — или кто это утверждает — предоставит конкретную справку о [причинах] смерти”.

Читайте также:

При этом он отметил, что глава департамента при необходимости имеет право закрыть завод на карантин.

Поздно вечером M.V. Wool разослала пресс-релиз, в котором сказано, что бактерия была обнаружена в одной пробе, остальные 39 были чистыми.

Фирма подтвердила, что во вторник получила от департамента требование о пояснении результатов взятых 1 октября 2019 года проб на листерию. На производстве M.V. Wool была взята 21 проба с поверхностей и четыре пробы сырья. В этих пробах бактерии обнаружено не было. Из 15 проб трех рыбных продуктов одна содержала бактерию листерия в количестве 25 грамм на продукт.

Партия данного товара по-прежнему находится на заводе. Фирма отмечает, что пробы, взятые из этой партии независимой аккредитованной лабораторией, наличия бактерии не выявили. Фирма намерена ответить департаменту и провести повторный тест. ”В отношении продукции, которая выходит с завода M.V. Wool, по части листерии действует нулевая толерантность”, — подчеркивает фирма.

M.V. Wool отмечает, что рыбная продукция фирмы всегда отмечала действующим в ЕС пограничным нормам и негативное влияние на здоровье человека было исключено.

Скандал вокруг рыбной продукции компании M. V. Wool докатился до Рийгикогу

Вчера заседании комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила попавший недавно в центр внимания скандал, связанный с рыбопродуктами. Участникам заседания сообщили, что за безопасностью рыбопродуктов ведется жесткий контроль.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, на заседании комиссии были представлены факторы, ставшие причиной скандала, а именно выявление бактерий рода Listeria на рыбном производстве M. V. Wool.

По оценке Тамма, скандал начался из-за того, что заключения строились на предположениях. ”Совместно с компетентными учреждениями мы убедились, что рыбопродукты M. V. Wool не представляют опасности и не вредят здоровью потребителей”, — сказал Тамм.

На заседании комиссии участникам дополнительно сообщили, что Ветеринарно-продовольственный департамент действительно нашел бактерии рода Listeria на производстве, но благодаря постоянному контролю продукция завода опасности не представляет и поэтому разрешена к продаже потребителям. Представители Ветеринарно-продовольственного департамента сообщили, что рыбная продукция предприятия была проверена и постоянно подвергается проверкам на соответствие требованиям безопасности продуктов питания. За последние месяцы проверки не выявили распространения бактерий.

По мнению заместителя председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе, важно, что связанные с безопасностью продуктов питания проблемы получают широкую огласку. Это позволяет потребителям получить информацию о качестве продуктов питания. ”Полная открытость — залог безопасности продуктов питания. Это — самый лучший метод для того, чтобы заручиться доверием потребителей”, — сказал Круузе. По его мнению, министр сельской жизни Март Ярвик поступил неверно, вмешавшись в деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента в связи с разразившимся скандалом. ”Ветеринарно-продовольственный департамент — независимая организация. Вмешательство в его деятельность ставит под сомнение работу департамента по обеспечению безопасности продуктов питания. Ни один министр не может ставить под сомнение признанные на международном уровне методики, — отметил Круузе. — В результате люди перестают доверять как департаменту, так и качеству продукции наших производств пищевой промышленности”.

ТОП

Председатель комиссии Тармо Тамм подчеркнул, что мы все заинтересованы в чистых изготовленных в Эстонии продуктах питания. Участники заседания подчеркнули, что тщательная и планомерная деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента должна обеспечивать безопасность продуктов питания. Общественность должна получать об этом основанную на фактах информацию, — так можно избежать разной трактовки данных.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: