Скандал вокруг опасной бактерии на рыбном производстве M.V. Wool набирает обороты. Фирма хочет провести повторный тест

M.V. Wool отмечает, что рыбная продукция фирмы всегда отмечала действующим в ЕС пограничным нормам и негативное влияние на здоровье человека было исключено.
Скандал вокруг рыбной продукции компании M. V. Wool докатился до Рийгикогу
Вчера заседании комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила попавший недавно в центр внимания скандал, связанный с рыбопродуктами. Участникам заседания сообщили, что за безопасностью рыбопродуктов ведется жесткий контроль.
По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, на заседании комиссии были представлены факторы, ставшие причиной скандала, а именно выявление бактерий рода Listeria на рыбном производстве M. V. Wool.
По оценке Тамма, скандал начался из-за того, что заключения строились на предположениях. ”Совместно с компетентными учреждениями мы убедились, что рыбопродукты M. V. Wool не представляют опасности и не вредят здоровью потребителей”, — сказал Тамм.
На заседании комиссии участникам дополнительно сообщили, что Ветеринарно-продовольственный департамент действительно нашел бактерии рода Listeria на производстве, но благодаря постоянному контролю продукция завода опасности не представляет и поэтому разрешена к продаже потребителям. Представители Ветеринарно-продовольственного департамента сообщили, что рыбная продукция предприятия была проверена и постоянно подвергается проверкам на соответствие требованиям безопасности продуктов питания. За последние месяцы проверки не выявили распространения бактерий.
По мнению заместителя председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе, важно, что связанные с безопасностью продуктов питания проблемы получают широкую огласку. Это позволяет потребителям получить информацию о качестве продуктов питания. ”Полная открытость — залог безопасности продуктов питания. Это — самый лучший метод для того, чтобы заручиться доверием потребителей”, — сказал Круузе. По его мнению, министр сельской жизни Март Ярвик поступил неверно, вмешавшись в деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента в связи с разразившимся скандалом. ”Ветеринарно-продовольственный департамент — независимая организация. Вмешательство в его деятельность ставит под сомнение работу департамента по обеспечению безопасности продуктов питания. Ни один министр не может ставить под сомнение признанные на международном уровне методики, — отметил Круузе. — В результате люди перестают доверять как департаменту, так и качеству продукции наших производств пищевой промышленности”.
Председатель комиссии Тармо Тамм подчеркнул, что мы все заинтересованы в чистых изготовленных в Эстонии продуктах питания. Участники заседания подчеркнули, что тщательная и планомерная деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента должна обеспечивать безопасность продуктов питания. Общественность должна получать об этом основанную на фактах информацию, — так можно избежать разной трактовки данных.
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