Скандал вокруг опасной бактерии на рыбном производстве M.V. Wool набирает обороты. Фирма хочет провести повторный тест

Ведущий отметил, что сегодня [вчера] лаборатория Ветеринарно-продовольственного департамента подтвердила наличие во взятых на прошлой неделе пробах продукта листерии.

Ярвик сказал, что во вторник после работы ему позвонил вице-канцлер министерства и сообщил, что, скорее всего, в пробах обнаружены новые следы. ”Это все, что мне известно”,- добавил министр.

Во время интервью он несколько раз сказал, что точных фактов сейчас нет. ”Поскольку у меня нет точных доказательств, то я не могу утверждать, что в результате употребления продукта кто-то умер. Сначала пусть Ветеринарно-продовольственный департамент — или кто это утверждает — предоставит конкретную справку о [причинах] смерти”.

При этом он отметил, что глава департамента при необходимости имеет право закрыть завод на карантин.

Поздно вечером M.V. Wool разослала пресс-релиз, в котором сказано, что бактерия была обнаружена в одной пробе, остальные 39 были чистыми.

Фирма подтвердила, что во вторник получила от департамента требование о пояснении результатов взятых 1 октября 2019 года проб на листерию. На производстве M.V. Wool была взята 21 проба с поверхностей и четыре пробы сырья. В этих пробах бактерии обнаружено не было. Из 15 проб трех рыбных продуктов одна содержала бактерию листерия в количестве 25 грамм на продукт.

Партия данного товара по-прежнему находится на заводе. Фирма отмечает, что пробы, взятые из этой партии независимой аккредитованной лабораторией, наличия бактерии не выявили. Фирма намерена ответить департаменту и провести повторный тест. ”В отношении продукции, которая выходит с завода M.V. Wool, по части листерии действует нулевая толерантность”, — подчеркивает фирма.