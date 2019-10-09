09.10.2019, 09:05

Скандал вокруг опасной бактерии на рыбном производстве M.V. Wool набирает обороты. Фирма хочет провести повторный тест

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Kuumtöötlemata kalatoodete puhul on alati risk, et neis võib leiduda kutsumata külalisi.
Kuumtöötlemata kalatoodete puhul on alati risk, et neis võib leiduda kutsumata külalisi.Foto: Ilmar Saabas

Министр сельской жизни Март Ярвик сказал вчера вечером в передаче ”Esimene stuudio” на ETV, что осведомлен об обнаружении бактерии в продукте рыбного производства M.V. Wool.

Ведущий отметил, что сегодня [вчера] лаборатория Ветеринарно-продовольственного департамента подтвердила наличие во взятых на прошлой неделе пробах продукта листерии.

Ярвик сказал, что во вторник после работы ему позвонил вице-канцлер министерства и сообщил, что, скорее всего, в пробах обнаружены новые следы. ”Это все, что мне известно”,- добавил министр.

Во время интервью он несколько раз сказал, что точных фактов сейчас нет. ”Поскольку у меня нет точных доказательств, то я не могу утверждать, что в результате употребления продукта кто-то умер. Сначала пусть Ветеринарно-продовольственный департамент — или кто это утверждает — предоставит конкретную справку о [причинах] смерти”.

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При этом он отметил, что глава департамента при необходимости имеет право закрыть завод на карантин.

Поздно вечером M.V. Wool разослала пресс-релиз, в котором сказано, что бактерия была обнаружена в одной пробе, остальные 39 были чистыми.

Фирма подтвердила, что во вторник получила от департамента требование о пояснении результатов взятых 1 октября 2019 года проб на листерию. На производстве M.V. Wool была взята 21 проба с поверхностей и четыре пробы сырья. В этих пробах бактерии обнаружено не было. Из 15 проб трех рыбных продуктов одна содержала бактерию листерия в количестве 25 грамм на продукт.

Партия данного товара по-прежнему находится на заводе. Фирма отмечает, что пробы, взятые из этой партии независимой аккредитованной лабораторией, наличия бактерии не выявили. Фирма намерена ответить департаменту и провести повторный тест. ”В отношении продукции, которая выходит с завода M.V. Wool, по части листерии действует нулевая толерантность”, — подчеркивает фирма.

M.V. Wool отмечает, что рыбная продукция фирмы всегда отмечала действующим в ЕС пограничным нормам и негативное влияние на здоровье человека было исключено.

Скандал вокруг рыбной продукции компании M. V. Wool докатился до Рийгикогу

Вчера заседании комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила попавший недавно в центр внимания скандал, связанный с рыбопродуктами. Участникам заседания сообщили, что за безопасностью рыбопродуктов ведется жесткий контроль.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, на заседании комиссии были представлены факторы, ставшие причиной скандала, а именно выявление бактерий рода Listeria на рыбном производстве M. V. Wool.

По оценке Тамма, скандал начался из-за того, что заключения строились на предположениях. ”Совместно с компетентными учреждениями мы убедились, что рыбопродукты M. V. Wool не представляют опасности и не вредят здоровью потребителей”, — сказал Тамм.

На заседании комиссии участникам дополнительно сообщили, что Ветеринарно-продовольственный департамент действительно нашел бактерии рода Listeria на производстве, но благодаря постоянному контролю продукция завода опасности не представляет и поэтому разрешена к продаже потребителям. Представители Ветеринарно-продовольственного департамента сообщили, что рыбная продукция предприятия была проверена и постоянно подвергается проверкам на соответствие требованиям безопасности продуктов питания. За последние месяцы проверки не выявили распространения бактерий.

По мнению заместителя председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе, важно, что связанные с безопасностью продуктов питания проблемы получают широкую огласку. Это позволяет потребителям получить информацию о качестве продуктов питания. ”Полная открытость — залог безопасности продуктов питания. Это — самый лучший метод для того, чтобы заручиться доверием потребителей”, — сказал Круузе. По его мнению, министр сельской жизни Март Ярвик поступил неверно, вмешавшись в деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента в связи с разразившимся скандалом. ”Ветеринарно-продовольственный департамент — независимая организация. Вмешательство в его деятельность ставит под сомнение работу департамента по обеспечению безопасности продуктов питания. Ни один министр не может ставить под сомнение признанные на международном уровне методики, — отметил Круузе. — В результате люди перестают доверять как департаменту, так и качеству продукции наших производств пищевой промышленности”.

ТОП

Председатель комиссии Тармо Тамм подчеркнул, что мы все заинтересованы в чистых изготовленных в Эстонии продуктах питания. Участники заседания подчеркнули, что тщательная и планомерная деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента должна обеспечивать безопасность продуктов питания. Общественность должна получать об этом основанную на фактах информацию, — так можно избежать разной трактовки данных.

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