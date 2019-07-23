Скандал вокруг Айдуского ветропарка: суд аннулировал запрет на нахождение на месте застройки

Первый временный запрет на нахождение ДПП применил по ходатайству Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) 19 апреля. 26 апреля последовал уже бессрочный запрет, выданный по распоряжению Идаской префектурой ДПП. В жалобе Eleon Green отмечается, что в распоряжении ДПП не привел ни одной причины, обосновывающей данный запрет, ссылаясь лишь на ходатайство TTJA и Министерства обороны по его выдаче. ”Все фактические аспекты оспорены заявителем и у ответчика — ДПП — отсутствует правовое обоснование ссылаться в ходатайстве на выдачу запрету исключительно на эти факты, как неоспоримые и достоверные”, — отмечается в жалобе.

По словам Адреса Сынаялга, стоит отметить, что жалоба на запрет нахождения была отправлена в суд только вчера поздно вечером и менее чем за полдня суд уже вынес изначальное мнение по данному вопросу. ”Хотя запрет нахождения начал действовать уже в апреле, мы не стали сразу же обращаться в суд, но подали заявление в ДПП, надеясь избежать острых судебных тяжб. Когда же из ДПП летом пришел отрицательный ответ, то мы только вчера направили жалобу в суд”, — пояснил Сынаялг промедление с отменой запрета нахождения, который действовал с весны.

Развитие Айдуского ветряного парка остановили весной 2017 года после 1,5-годового периода активного строительства и в ситуации, когда Министерство обороны было полностью осведомлено о ходе строительства и о параметрах устанавливаемых ветряков Eleon. Предприятие Eleon Green решило продолжить монтаж двух наполовину смонтированных ветряков после того, как местное самоуправление подтвердило, что выданные заявителю разрешения на строительство еще действуют по срокам и строительство на их основании разрешено.

Строительство ветряков Айду 4 и Айду 5 было начато уже несколько лет назад — в том числе башни были выстроены без каких-либо претензий. Также необходимые для ветряков монтируемые компоненты было произведены несколько лет назад на заводе Eleon.

Eleon Green OÜ (прежнее имя — Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк.