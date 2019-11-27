Скандал с отмыванием денег: подозреваемый рассказывает, как в Danske русских богачей обслуживали

Банкир рассказал, что клиентские менеджеры Sampo (он назвал их приват-банкирами) не делали с паспортов копии. Учили клиентов, что для избежания лишнего внимания не стоит совершать сделки с круглыми суммами, и величина сделок не должна превышать 100 000 евро. Объясняли, чего нужно писать в обоснование платежа. Как много есть времени для снятия денег до момента, когда счет заморозят. Московское представительство помогало клиентам, у которых не было визы или зарубежного паспорта - чиновникам, военным, сотрудникам МВД и преступникам.

Всё шло как по маслу при осведомленности руководства. Клиенты делали дорогие подарки. В банке была черная касса, куда переводили 0,2-0,5% клиентских денег. В Таллинн летали каждый день самолеты с наличными.

Один из клиентских менеджеров начинает, слушая всё это, смеяться. "Если я бы получал даже 0,1 процента от денег, я был бы богатый как Осиновский! Менеджер подчеркивает, что у него самого не было права открыть новый счет. ("Такие вещи остались в 90-х", отмечает и один из опрошенных сотрудников банка).

Клиентские менеджеры должны были сначала познакомиться с клиентом, выяснить его желания, размер предполагаемого денежного потока, собрать порцию документов и написать меморандум - кем является клиент и чего он хочет. "Но никто не пошевелился, чтобы хоть один евро нам выделить для получения доступа к российским базам данных. Говорили, что некоторые из них очень хорошие, можно узнать данные предпринимателя - от оборота до судебных решений", - говорит бывший менеджер по коммуникациям. "Нам говорили, что твой инструмент - Google! У нас был принцип - прибыль!"

(Позжде банковский аудит установил, что в Таллинне не контролировали автоматически, действуют ли в отношении клиентов международные санкции, находятся ли они в розыске. Также не могла и допотопная IT-система проверить, совершаются ли сделки с подозрительными счетами).