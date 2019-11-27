Скандал с отмыванием денег: подозреваемый рассказывает, как в Danske русских богачей обслуживали

У него и его коллег до сих пор вызывает изумление, почему не находятся под следствием члены тогдашнего комитета, потому что они знали или должны были знать, с кем имеют дело, о каком бизнесе идет речь. Прокуратура неоднократно подтверждала, что Рехе или Ванаюур не находятся (не находились) среди подозреваемых. А работавший с сентября 2009 по март 2016 года руководителем по рискам бывший "экономический" полицейский Амор Сильд даже не упоминается ни в одной из связаных с Danske статей.
По словам клиентского менеджера, ему устанавливали жесткие годовые планы: объем валютных сделок должен быть таким-то, объем расчетов должен быть таким-то. "И вперед!"
Иногда клиенты делали вместо одного крупного перевода несколько мелких. Обычно это трактуется как желание остаться ниже того предела, когда банк должен платеж проверить и, в случае подозрений, сообщить об этом в RAB. Но, по словам менеджера, причина была другая: его зарплата зависела в том числе и от числа платежных поручений. "Я всегда убеждал клиентов: если нужно перевести 150 000 евро, лучше сделать двумя переводами по 75 000".
Занимаясь с нерезидентами, отсутствует такая опасность потери денег, как при выдаче кредитов (кредитный риск). Славянские клиенты делали больше переводов, покупок и продаж долговых расписок и ценных бумаг, меняли валюту, открывали депозиты. По словам клиентского менеджера, во время глобального экономического кризиса добавилось работы, потому что русские опасались происходящего в стране и хотели переправить деньги на более защищенный Запад. Иногда работы было выше головы. "У меня было почти 300 клиентов. Еще и в командировки должен был ездить, которые отнимали уйму времени".
И внутреннее расследование подтвердило, что клиентские менеджеры были перегружены. В среднем у них было 250 клиентов, но встречались и такие, у которых одновременно было свыше 300 клиентов. Эффективно и плотно следить за всеми клиентами и их сделками было невозможно. Отслеживание сделок проходило в филиале в основном вручную.
Но бизнес процветал. "Deutsche Bank очень любил этот бизнес. Через него проходили наши долларовые переводы. Они видели движение всех этих денег. Представитель Deutsche побывал как-то у нас в Таллинне и сказал, что они полностью довольны. (We are fully satisfied.)“
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