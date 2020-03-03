Скандал с институтом Нурске: министерство выявило в деятельности ТТУ ряд недочетов

Университету следует устранить данные недочеты, чтобы избежать повторения ситуаций по типу ”казуса Института Нурске ТТУ”.

Как отметила министр образования и науки Майлис Репс, прискорбно, что публично-правовой вуз настолько легко отнесся к установлению регуляций и их исполнению. По словам министра, недочеты следует устранить как можно быстрее.

"ТТУ следует в срочном порядке внести изменения в организацию процесса управления проектами и сделать его более четким и прозрачным, — сказала Репс. — Надеюсь, что устранение недостатков поспособствует восстановлению в ТТУ нормальной рабочей обстановки, что очень важно".

Проверка министерства установила, что в ТТУ отсутствуют единые принципы управления проектами. Разные способы управления приводят к появлению разночтений и неверных ожиданий у работников и студентов. Помимо этого ТТУ не всегда следует и собственным правилам. Например, у многих работников отсутствуют должностные инструкции, несмотря на то, что согласно регламенту университета должностная инструкция является неотъемлемой частью трудового договора.

В фокусе министерской проверки была оценка организации системы НИОКР, а не отдельные проекты. Поводом для проверки стала статья Postimees, посвященная проекту OpenGovIntelligence (OGI) института Нурксе ТТУ.

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