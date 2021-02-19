Ситуация становится серьезной: на эстонском хуторе обнаружен птичий грипп, всех птиц придется убить

Выявленный штамм H5N8 вызывает высокую смертность птиц, в том числе домашних. Опасности для людей он не представляет, но может вызвать массовое заражение и гибель домашней птицы.

Так как против этой болезни нет вакцины и лечения, то департамент призывает всех, кто разводит птиц, сейчас не выпускать их на улицу — иначе, если они заразятся, их придется убить, чтобы они не заразили других. Такжи придется уничтожить корм, посуду, отходы и другие материалы, которые могут быть заражены вирусом.

Департамент просит жителей Эстонии в случае обнаружения большого количества птичьих трупов сообщить об этом по номеру +372 605 4767.

Птичий грипп обнаружен в 27 странах Евросоюза. Из-за него погибли и были убиты 3,5 млн домашних птиц.