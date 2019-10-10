Ситуация с опасной бактерией накаляется: M.V.Wool AS отзывает из продажи форель в упаковках по 200 грамм

Фирма сообщила, что незамедлительно исполнит предписание, хотя данное требование и не исходит из закона о пищевых продуктах и постановления Еврокомиссии. Фирма продолжит консультации с департаментом, чтобы обеспечить соответствие ситуации законам. Для изъятия из продажи доказанное содержание листерии должно превышать пограничный показатель в 100 колониеобразующих единиц на один грамм (100 КОЕ/г), чего в данном случае не было.

”Предписание основано на пробах от 1 октября, когда из пяти проб 25 г сырья одна показала содержание бактерии листерия, о чем предприятие оповестило и общественность. Тесты, проведенные независимой аккредитованной лабораторией, в этом продукте содержания листреии не выявили. Повторная проба также не показывает наличие бактерии”, — сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Он отмечает, что даже пограничная норма в 100 КОЕ/г является безопасной для потребителя, но пробы департамента не показали и этой цифры.