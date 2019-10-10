10.10.2019, 12:49

Ситуация с опасной бактерией накаляется: M.V.Wool AS отзывает из продажи форель в упаковках по 200 грамм

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MV Wool tööstuskompleksi avamine
MV Wool tööstuskompleksi avamineFoto: Ilmar Saabas

Сегодня утром M.V.Wool AS получила от Ветеринарно-продовольственного департамента предписание об отзыве из продажи 200-граммовых упаковок нарезанной форели производства фирмы.

Фирма сообщила, что незамедлительно исполнит предписание, хотя данное требование и не исходит из закона о пищевых продуктах и постановления Еврокомиссии. Фирма продолжит консультации с департаментом, чтобы обеспечить соответствие ситуации законам. Для изъятия из продажи доказанное содержание листерии должно превышать пограничный показатель в 100 колониеобразующих единиц на один грамм (100 КОЕ/г), чего в данном случае не было.

”Предписание основано на пробах от 1 октября, когда из пяти проб 25 г сырья одна показала содержание бактерии листерия, о чем предприятие оповестило и общественность. Тесты, проведенные независимой аккредитованной лабораторией, в этом продукте содержания листреии не выявили. Повторная проба также не показывает наличие бактерии”, — сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Он отмечает, что даже пограничная норма в 100 КОЕ/г является безопасной для потребителя, но пробы департамента не показали и этой цифры.

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