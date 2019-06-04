Ситуация на рынке вынуждает Eesti Energia прибегнуть к принудительным отпускам

На Эстонской электростанции еще в апреле было решено применить принудительный отпуск. В ближайшее время к такой же мере прибегнут на других предприятиях крупной энергетики. Принудительный отпуск будет применен всего в отношении приблизительно 1300 работников.

Если в начале текущего года прогнозы предприятия показывали, что производственные подразделения крупной энергетики смогут конкурировать на открытом рынке, то в действительности с начала года на рынок попали в основном три энергоблока, работающих на более новой технологии, остальные восемь энергоблоков преимущественно стоят в резерве.

Ответственный за крупную энергетику член правления Райне Пайо сказал, что возникшая ситуация обусловлена, прежде всего, высокой ценой СО2 и большим объемом российского электричества на рынке Nord Pool.

”Это ставит производителей электроэнергии Европейского cоюза в условия неравной конкуренции, поскольку российские производители электричества не должны платить за квоты 25 евро за тонну”, — пояснил Пайо. По сравнению с прошлым годом импорт электроэнергии из России на рынок Nord Pool увеличился приблизительно в 1,5 раза, рыночная стоимость СО2 за тот же период времени выросла почти вдвое.