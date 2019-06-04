Ситуация на рынке вынуждает Eesti Energia прибегнуть к принудительным отпускам

Снизившаяся нагрузка производственных подразделений и добывающих предприятий не позволяет предложить работникам полное рабочее время, поэтому было решено прибегнуть к принудительным отпускам прежде всего на Эстонской электростанции. Поскольку потребление сланца на электростанциях уменьшилось, предприятие вынуждено применить принудительные отпуска также на других предприятиях крупной энергетики.
Согласно закону, длительность принудительного отпуска может составлять до 90 дней в течение 12 месяцев, работодатель может запланировать его разом или по дням. Принудительный отпуск сопровождается также снижением зарплаты. Урезание зарплаты зависит от уменьшения нагрузки, но оплата труда при этом не может быть ниже минимальной зарплаты. При детальном планировании принудительных отпусков Eesti Energia будет учитывать, прежде всего, ситуацию на рынке, и если положение дел улучшится, отпуска будут прерваны.
По словам Райне Пайо, долгосрочная стратегия Eesti Energia предусматривает увеличение выработки возобновляемой энергии и совместного производства сланцевого масла и электричества, и прямое сжигание сланца для производства электроэнергии будет постепенно уменьшаться.
”Совместное производство электричества и масла поддерживает достигнутая проектная мощность и хорошая надежность работы завода масел Enefit280. Но расширение совместного производства масла и электричества — решение, требующее больше времени. С целью улучшения нынешней ситуации Eesti Energia плотно сотрудничает с представителями государства, чтобы найти решения, которые позволили бы сохранить государственные доходы и рабочие места в энергетическом секторе”, — сказал Пайо.
С начала текущего года количество работников подразделений Eesti Energia, занимающихся добычей сланца и производством энергии из него, снизилось приблизительно на 400 человек.
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