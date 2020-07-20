”Ситуация катастрофическая". Годовые отчеты представило всего 35% предприятий. ЕС может оштрафовать Эстонию на более чем 30 млн евро(32)
К настоящему моменту экономические отчеты за год представило всего 35% предприятий, пишет Ärileht.
К настоящему моменту экономические отчеты за год представило всего 35% предприятий, пишет Ärileht.
Издание отмечает, что на основании столь скудных данных невозможно составить качественную статистику, ущерб может составить сотни миллионов евро и все может закончиться огромным штраф от ЕС.
"Годовые экономические отчеты являются основой для расчета ВВП. От последнего в свою очередь зависит то, сколько Эстония заплатит налогов ЕС, сколько денег получит от ЕС и сколько пособий получат наши предприятия как на европейском, так и внутригосударственном уровне”, — говорит генеральный директор Департамент статистики Март Мяги. Также от экономической отчетности зависит рейтинг государства. ”Годится ли Эстония для получения кредита? Какова стоимость этого кредита?” — поясняет Мяги.
Сложившая ситуация вызвана тем, что в связи с эпидемией коронавируса Рийгикогу продлил срок подачи экономических отчетов за 2019 год до 21 октября вместо 30 июня.
”Ситуация катастрофическая. На основании трети данных невозможно составить корректную и конкретную статистику”, — сокрушается Мяги.
Требования по качественной статистике определены и в постановлениях ЕС. Если эти требования не выполняются, возможно применений санкций в виде штрафа. ”Сумма штрафа — более 30 млн евро”, — говорит Мяги.
Более всего непредставленных отчетов наблюдается в строительстве, грузоперевозках, складском деле и ремонте моторно-транспортных средства. ”Звучит некорректно, но это сферы, где занято много мужчины. Например, маленькие парикмахерские стараются и все делают, а вот такие мужские отрасти не любят отчетов”, — говорит Мяги.
В составлении статистики важную роль играет и опросник EKOMAR, который дает более точный обзор положения дел в различных отраслях экономики. Данные для опросника автоматически переносятся из экономических отчетов, поэтому в этом году многим попавшим в выборку предприятиям приходится заполнять все вручную, иначе — штраф (от 300 до 2000 евро).
В обычное время срок подачи экономических отчетов — 30 июня, то есть шесть месяцев с конца экономического года. В других странах этот срок намного меньше: три-четыре месяца. В последнее время в Эстонии тоже заговорили о сокращении данного срока, что предположительно должно снизить административную нагрузку.
В конце сентября Департамент статистики проведет по этому вопросу детальный анализ и представит свое видение, когда предприятия разных сфер могли бы предоставлять отчеты. Чем все закончится, пока неясно.
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