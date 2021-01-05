Системы Smart-ID и Mobiil-ID вышли из строя

Системы идентификации Smart-ID и Mobiil-ID не работают, администратор э-услуг занимается устранением сбоя.
По словам коммерческого директора администрирующего системы SK ID Solutions Лийзы Лукин, в э-услугах произошел кратковременный сбой и восстановлением занимаются. Часть услуг, по словам Лукин, уже восстановились и исправно работают.
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