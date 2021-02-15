Системы перегружены, в бюро очереди. Налоговый департамент рекомендует подать декларацию о доходах через несколько дней

"Каждый год мы рады видеть, что декларация о доходах является для эстонцев национальным спортом, и десятки тысяч людей уже успели подать декларацию”, — сказал руководитель общественных услуг Сандер Аасна. — Но, как и каждый год в первые дни подачи декларации о доходах, многим приходится ждать за дверью e-MTA в виртуальной очереди. Для того чтобы люди, которые уже заполняют декларацию, могли довести ее беспрепятственно до завершения, мы ограничили число пользователей, которые могут входить в систему одновременно. Просим клиентов проявить терпение и подтверждаем, что ничьи доходы не останутся незадекларированными. Последний срок подачи декларации наступит только в конце апреля, и также срок выплаты переплаченного подоходного налога не изменится".

Поэтому НТД рекомендует не спешить с декларацией о доходах и подать ее позже, когда нагрузка на информационные системы станет меньше. Также не стоит спешить в бюро НТД в надежде, что доход будет задекларирован на месте раньше — там, как и каждый год в первые недели, очень длинные очереди.

Подача декларации о доходах началась с 15 февраля и продлится до 30 апреля. Возврат переплаченного подоходного налога по декларациям, предоставленным в электронной среде, начинается с 26 февраля, а по декларациям, предоставленными на бумаге, начиная с 19 марта. Если в декларации ничего проверять не надо и лицо имеет право на возврат переплаченного подоходного налога, перевод будет осуществлен в течение пару недель. Срок уплаты подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога — 1 октября 2021 года.

По состоянию на сегодняшнее утро к 9:30 было подано 95 000 деклараций о доходах.

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