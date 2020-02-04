Система дистанционного заверения вскоре позволит заключать нотариальные сделки из-за границы

С помощью нового портала самообслуживания E-notar 3 станет удобнее бронировать время встречи с нотариусом, а также пересылать необходимые документы и данные. Наиболее же важное новшество — возможность дистанционного заверения, благодаря которой нотариальные сделки можно будет заключать из-за границы, не посещая нотариальное бюро физически.

”Новый портал самообслуживания упрощает порядок взаимодействия с нотариусами буквально для всех — неважно, идет речь о наследовании, сделке с недвижимостью или, например, об отчуждении доли в коммерческом товариществе”, — сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

В новой среде можно забронировать время у нотариуса, переслать связанные со сделкой документы и данные, ознакомиться с проектом подготовленных нотариусом документов, а также внести свои предложения по изменению или дополнению таких документов.

”С точки зрения клиента новая система обеспечивает безопасную среду, в которой можно ознакомиться с содержанием договора или иного документа, прежде чем он будет подписан в присутствии нотариуса. В нотариальных бюро, разумеется, созданы все возможности для ознакомления с документами, но многие предпочитают углубиться в их изучение заранее — в наиболее подходящее время и в удобном месте — например, дома. Именно это, помимо прочего, новая система и позволяет делать”, — пояснила Мерле Саар-Йохансон.