Система дистанционного заверения вскоре позволит заключать нотариальные сделки из-за границы
Платформа e-Notar 3 обеспечивает новые упрощающие общение с нотариусом возможности и позволяет совершать некоторые сделки из-за границы.
Платформа e-Notar 3 обеспечивает новые упрощающие общение с нотариусом возможности и позволяет совершать некоторые сделки из-за границы.
С помощью нового портала самообслуживания E-notar 3 станет удобнее бронировать время встречи с нотариусом, а также пересылать необходимые документы и данные. Наиболее же важное новшество — возможность дистанционного заверения, благодаря которой нотариальные сделки можно будет заключать из-за границы, не посещая нотариальное бюро физически.
”Новый портал самообслуживания упрощает порядок взаимодействия с нотариусами буквально для всех — неважно, идет речь о наследовании, сделке с недвижимостью или, например, об отчуждении доли в коммерческом товариществе”, — сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.
В новой среде можно забронировать время у нотариуса, переслать связанные со сделкой документы и данные, ознакомиться с проектом подготовленных нотариусом документов, а также внести свои предложения по изменению или дополнению таких документов.
”С точки зрения клиента новая система обеспечивает безопасную среду, в которой можно ознакомиться с содержанием договора или иного документа, прежде чем он будет подписан в присутствии нотариуса. В нотариальных бюро, разумеется, созданы все возможности для ознакомления с документами, но многие предпочитают углубиться в их изучение заранее — в наиболее подходящее время и в удобном месте — например, дома. Именно это, помимо прочего, новая система и позволяет делать”, — пояснила Мерле Саар-Йохансон.
Возможность дистанционного заверения будет в ближайшее время реализована в качестве пилотного проекта — нотариальные сделки можно будет совершать в зарубежных представительствах Эстонской Республики. Нотариальная палата и Министерство иностранных дел дополнительно назовут точную дату в феврале, когда такая услуга будет запущена. Дистанционное заверение позволяет осуществлять сделки с паями паевых товариществ, доверенностями, представлять заявления о заключении брака и разводе, а также заявления о вступлении в наследство. Кроме того, появится возможность удаления и уступки вещных прав и коммерческих залогов.
На первом этапе дистанционное заверение будет доступно в представительствах Эстонии в Хельсинки, Брюсселе, Стокгольме, Лондоне и Риге. Параллельно с пилотным проектом по заверению документов в зарубежных представительствах Эстонии пройдут испытания и других возможностей дистанционного заверения сделок, которые можно будет использовать по договоренности с нотариусом.
”Мы хорошо понимаем, что приезжать из другой страны в Эстонию для совершения всего одной сделки слишком затратно и хлопотно, причем оформление доверенности также не всегда является оптимальным решением. Цель проекта дистанционного заверения заключается в повышении удобства использования услуги. Мы хотим внести свой вклад в формирование в Эстонии привлекательной экономической среды и позволить клиентам выполнять определенные действия дистанционно, — отметила Саар-Йохансон. — Если проект будет функционировать без проблем, мы рассчитываем непременно увеличить число сделок, которые можно заключать посредством дистанционного заверения, а также расширить число потенциальных пользователей услуги”.
Технически дистанционное заверение работает следующим образом: сначала клиент согласовывает с нотариусом время сделки, а затем приходит в зарубежное представительство Эстонской Республики или — по договоренности с нотариусом — осуществляет сделку посредством дистанционного заверения за пределами зарубежного представительства в удобном для себя месте. Время дистанционного заверения также можно забронировать на новом портале самообслуживания, выбрав время, подходящее нотариусу и соответствующему зарубежному представительству.
Для выполнения дистанционного заверения клиенту требуется эстонская ID-карта, digi-ID, mobiil-ID или digi-ID э-резидента. Система идентификации личности участников сделки использует технологию биометрического распознавания лиц Veriff.
Подробнее о связанных с системой E-notar 3 нововведениях можно прочесть на сайте Нотариальной палаты www.notar.ee. Проект системы E-notar 3 и дистанционного заверения был профинансирован из структурного фонда Европейского союза и бюджетных средств Нотариальной палаты. Связанную с проектом разработку выполнила компания AS Andmevara.
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