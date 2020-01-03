Сирет Котка-Репински о провале аукциона по продаже платья: поняла, что происходит какая-то ерунда

Это выяснилось, когда известный политик попыталась 23 декабря после окончания аукциона связаться с победителем.

"Поняла, что происходит какая-то ерунда, когда победитель не ответил на e-mail", — рассказывает Котка-Репински.

"Когда я позвонила по полученному в Osta.ee телефону, то трубку взяла пожилая женщина из попечительского дома, которая ничего не знала об аукционе. Видимо, победитель создал фальшивый аккаунт, чтобы сорвать аукцион".

Сирет этим случаем расстроена, так как планировала пожертвовать вырученные деньги в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы. Политик не уверена, позволяют ли правила Osta.ee предложить платье тому участнику аукциона, который сделал следующее по величине после "победителя" предложение.

"Ясно одно — никто не ожидал такого поведения в рождественский период на благотворительном аукционе. Это показывает чью-то непомерную недоброжелательность".

Сирет надевала платье 30 апреля 2017 года во время венчания в нарвской церкви, когда выходила замуж за Мартина Репински. Их семейный союз оказался недолговечным — в этом январе пара разводится.