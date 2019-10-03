Симпатии жителей не изменились: в рейтинге торговых центров T1 даже не вошел в ТОП 5!(1)
Если год назад, перед открытием торгово-развлекательного центра T1 Mall of Tallinn можно было предположить, что к этой осени в секторе торговых центров произойдут серьезные потрясения, то имеющаяся сейчас картина схожа с показателями последних лет, сообщает социологическая фирма Kantar Emor.
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