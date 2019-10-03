Симпатии жителей не изменились: в рейтинге торговых центров T1 даже не вошел в ТОП 5!

"Сложившийся за последние годы у Ülemiste имидж центра с хорошими точками общественного питания и возможностями для проведения свободного места всей семьей после открытия T1 Mall of Tallinn чуть-чуть сдал, но всё равно и сейчас Ülemiste занимает лидирующую позицию", — сказала Керстен Йыги.

"Но все-таки, если говорить о самом выделяющемся, предлагающем больше сюрпризов и обладающем самой модной торговой средой, то здесь на первое место выдвинулся T1 Mall of Tallinn", — говорит она.

Kantar Emor опросил в августе 1000 жителей Таллинна и Харьюмаа в возрасте 15-74 лет.

Рейтинг: лучшее место покупок промтоваров (по мнению опрошенных)