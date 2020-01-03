03.01.2020, 13:31

Сильный ветер нарушил морское сообщение между Таллинном и Хельсинки


EST
Сильный ветер нарушил морское сообщение между Таллинном и Хельсинки
Sven Arbet

Судоходная компания Eckerö Line сообщила, что из-за сильного ветра отменяет два рейса между столицами Эстонии и Финляндии.

Отменены рейсы: Таллинн - Хельсинки (MS Finlandia с выходом в 12 часов) и рейс Хельсинки - Таллинн (с выходом в 15.15).

Государственная Служба погоды дала для Эстонии штормовое предупреждение. Сила ветра в ночь на субботу может достичь 25-27 метров в секунду.

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