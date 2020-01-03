03.01.2020, 13:31
Сильный ветер нарушил морское сообщение между Таллинном и Хельсинки
Судоходная компания Eckerö Line сообщила, что из-за сильного ветра отменяет два рейса между столицами Эстонии и Финляндии.
Судоходная компания Eckerö Line сообщила, что из-за сильного ветра отменяет два рейса между столицами Эстонии и Финляндии.
Отменены рейсы: Таллинн - Хельсинки (MS Finlandia с выходом в 12 часов) и рейс Хельсинки - Таллинн (с выходом в 15.15).
Государственная Служба погоды дала для Эстонии штормовое предупреждение. Сила ветра в ночь на субботу может достичь 25-27 метров в секунду.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Погрязшая в долгах многодетная мать в одночасье стала богатой
Реакция Познера на решение WADA об изоляции российского спорта
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Боровшийся с раком желудка хирург-онколог опубликовал письмо