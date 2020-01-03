Сильный ветер нарушил морское сообщение между Таллинном и Хельсинки

Отменены рейсы: Таллинн - Хельсинки (MS Finlandia с выходом в 12 часов) и рейс Хельсинки - Таллинн (с выходом в 15.15).

Государственная Служба погоды дала для Эстонии штормовое предупреждение. Сила ветра в ночь на субботу может достичь 25-27 метров в секунду.