Сильный ветер нарушил морское сообщение между Таллинном и Хельсинки

Судоходная компания Eckerö Line сообщила, что из-за сильного ветра отменяет два рейса между столицами Эстонии и Финляндии.
Отменены рейсы: Таллинн - Хельсинки (MS Finlandia с выходом в 12 часов) и рейс Хельсинки - Таллинн (с выходом в 15.15).
Государственная Служба погоды дала для Эстонии штормовое предупреждение. Сила ветра в ночь на субботу может достичь 25-27 метров в секунду.
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