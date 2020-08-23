Силламяэский Silmet настроен оптимистично: радиоактивные отходы могут в самом деле вывезти в США

Занимающееся переработкой таких отходов предприятие Energy Fuels подало соответствующее ходатайство, которое рассматривают власти штата Юта.

"Energy Fuels считает, что ходатайство отвечает требованиям и его удовлетворят. Дождемся завершения данного процесса и не будем спекулировать относительно альтернативных планов", - сказал изданию Forte руководитель по коммуникациям американской компании NPM, которая является собственником Silmet.

Исполнительный директор Silmet Джим Симс уточнил, что по закону у властей Юты есть до трех месяцев времени, чтобы огласить свое решение.

"А тем временем у нас на территории идет тщательная упаковка для транспортировки", - сказал Симс.

На территории Silmet в герметичные бочки упакованы свыше 600 тонн радиоактивных отходов.

Министерство окружающей среды не продлило разрешение на обработку тантала и ниобия до тех пор, пока имеющиеся отходы не будут вывезены из Эстонии.