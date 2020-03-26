26.03.2020, 21:36

Силламяэ выручит Эстонию! Местный завод берет 70 рабочих и снабдит страну защитными масками

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Силламяэ выручит Эстонию! Местный завод берет 70 рабочих и снабдит страну защитными масками
PIlt on illustreeriv / Pexels

Расположенный в Силламяэ завод AS Esfil Tehno, который производит респираторы, запустил в работу все свои линии, чтобы смягчить дефицит защитных масок. При помощи Кассы по безработице на работу принимаются дополнительные работники.

Завод Esfil Tehno - предприятие с более чем пятилетним опытом производства респираторов, фильтров и схожей продукции.

Скоро завод выйдет на полную мощность, в первую очередь будут покрыты потребности в масках эстонского рынка.

До сего времени на заводе производили 500 защитных масок в день, и часть этого количества отправлялась на экспорт.

По словам председателя правления Esfil Tehno Араика Карапетяна, планируется набрать 70 новых рабочих, а практически вся продукция будет направлена для нужд Эстонии.

При работе в одну смену производительность предприятия составляет 10 000 защитных масок в день. Привлечение новых работников должно позволить эксплуатировать линии завода в две смены.

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