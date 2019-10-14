14.10.2019, 18:20

Силламяэ хочет обновить здание Ваналиннаской школы. Объявлен архитектурный конкурс

 (2)
rus.delfi.ee
EST 16
Силламяэ хочет обновить здание Ваналиннаской школы. Объявлен архитектурный конкурс
.

Мэрия Силламяэ в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии приглашает архитекторов принять участие в архитектурном конкурсе на поиск решения нового здания Ваналиннаской школы. Конкурсные работы ожидаются к 17 декабря.

Как сообщается в пресс-релизе, цель архитектурного конкурса — найти для нового здания Силламяэской Ваналиннаской школы лучшее решение как с точки зрения градостроительства и архитектуры, так и с точки зрения функциональности.

”Согласно прогнозам, в 2022/23 учебном году в Ваналиннаской школе Силламяэ должно учиться 440 учеников, но в реальности количество учеников снижается быстрее и новое здание должно считаться со средним количеством учеников, которое на сегодня составляет 382 ученика, — пояснил архитектор и городской планировщик Силламяэ Анатолий Шпаковс. — Нынешнее здание школы не отвечает реальному числу школьников, инфраструктура также устарела. Нынешнее здание школы придется полностью снести и заменить новым”.

По словам президента Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, радостно, что при планировании нового школьного здания местные самоуправления проводят архитектурные конкурсы в поисках наилучших решений, учитывающих как нужды школы и современного обучения, так и нужды окружающего городского пространства.

”Конкурс даст как школе, так и городу куда большие гарантии того, что в результате появятся современные, функциональные и качественные школьные помещения, которые обеспечат школьников современной учебной средой. При этом для архитекторов интересной задачей станет решение доступа к зданию и его связи с городским пространством, поскольку участок школы находится в живописном месте, но остается в тени в контексте остального города”, — сказала Коов.

Новое здание школы должно подойти местности как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения городского планирования, быть сооружено с оптимальными расходами, быть удобным и функциональным для конечного пользователя и быть энергоэффективным. Территория школы должна быть оформлена пригодной для обслуживания здания и работы школы, принимая во внимание потребности учебного процесса, но также и позволяя использовать помещения и территорию для уличной учебной работы или рекреационной деятельности.

Территория архитектурного конкурса Силламяэской Вааналиннаской школы занимает шесть участков на улице В. Чкалова. Общая площадь территории составляет 12 911 квадратных метров, предполагаемая закрытая нетто-площадь учебного здания составит 3 834 квадратных метра.

В жюри конкурса входят мэр Силламяэ Тынис Калберг (председатель жюри), директор Ваналиннаской школы Ирина Лю, архитектор и городской планировщик Силламяэ Анатолий Шпаковс, президент Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов и члены союза, архитекторы Маарья Каск, Тыну Лайгу и Иван Сергеев.

Премиальный фонд архитектурного конкурса составляет 20 000 евро. Срок подачи заявок — 17 декабря 2019 года. Проект финансируется при поддержке программы ”Приведение в порядок школьной сети” на основании его подраздела ”Модернизация устойчивых школ в ходе приведения в порядок школьной сети”.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: