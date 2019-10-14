Силламяэ хочет обновить здание Ваналиннаской школы. Объявлен архитектурный конкурс

Как сообщается в пресс-релизе, цель архитектурного конкурса — найти для нового здания Силламяэской Ваналиннаской школы лучшее решение как с точки зрения градостроительства и архитектуры, так и с точки зрения функциональности.

”Согласно прогнозам, в 2022/23 учебном году в Ваналиннаской школе Силламяэ должно учиться 440 учеников, но в реальности количество учеников снижается быстрее и новое здание должно считаться со средним количеством учеников, которое на сегодня составляет 382 ученика, — пояснил архитектор и городской планировщик Силламяэ Анатолий Шпаковс. — Нынешнее здание школы не отвечает реальному числу школьников, инфраструктура также устарела. Нынешнее здание школы придется полностью снести и заменить новым”.

По словам президента Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, радостно, что при планировании нового школьного здания местные самоуправления проводят архитектурные конкурсы в поисках наилучших решений, учитывающих как нужды школы и современного обучения, так и нужды окружающего городского пространства.

”Конкурс даст как школе, так и городу куда большие гарантии того, что в результате появятся современные, функциональные и качественные школьные помещения, которые обеспечат школьников современной учебной средой. При этом для архитекторов интересной задачей станет решение доступа к зданию и его связи с городским пространством, поскольку участок школы находится в живописном месте, но остается в тени в контексте остального города”, — сказала Коов.