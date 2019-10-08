Швейное предприятие Baltika взяло курс на уход с биржи
На сегодняшнем внеочередном собрании акционеров компании Baltika в повестке дня был единственный пункт - выборы члена правления. По нему быстро проголосовали и на этом собрание завершилось. Поговорившие с газетой Äripäev исполнительный директор Маэ Лейрер и советик Меэлис Мильдер считают, что уход с биржи облегчил бы жизнь предприятия и стратегические перемены, пишет Äripäev.
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