Швейное предприятие Baltika взяло курс на уход с биржи

По словам Лейрера, уход с биржи помог бы улучшить коммуникацию в компании.

"Я привык быть очень открытым человеком, — говорит директор. — Будучи предприятием, находящимся на бирже, мы должны следовать определенной регуляции. Нет возможности открыто общаться с людьми, что для меня очень большое препятствие".

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Мажоритарный акционер швейного предприятия Baltika — фонд KJK Fund Sicav-SIF — сделал в начале сентября мелким акционерам предложение выкупить все их акции.

Baltika эмитировала всего 54 079 485 простых акций стоимостью 10 центов за акцию. Все акции Baltika являются свободно отчуждаемыми. Акции предприятия котируются в основном списке Nasdaq Tallinn.