08.10.2019, 21:43

Швейное предприятие Baltika взяло курс на уход с биржи


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Baltika Viru Keskuse brändipood.
Baltika Viru Keskuse brändipood.Foto: Baltika

На сегодняшнем внеочередном собрании акционеров компании Baltika в повестке дня был единственный пункт - выборы члена правления. По нему быстро проголосовали и на этом собрание завершилось. Поговорившие с газетой Äripäev исполнительный директор Маэ Лейрер и советик Меэлис Мильдер считают, что уход с биржи облегчил бы жизнь предприятия и стратегические перемены, пишет Äripäev.

По словам Лейрера, уход с биржи помог бы улучшить коммуникацию в компании.

"Я привык быть очень открытым человеком, — говорит директор. — Будучи предприятием, находящимся на бирже, мы должны следовать определенной регуляции. Нет возможности открыто общаться с людьми, что для меня очень большое препятствие".

Подробнее читайте в Äripäev.

Мажоритарный акционер швейного предприятия Baltika — фонд KJK Fund Sicav-SIF — сделал в начале сентября мелким акционерам предложение выкупить все их акции.

Baltika эмитировала всего 54 079 485 простых акций стоимостью 10 центов за акцию. Все акции Baltika являются свободно отчуждаемыми. Акции предприятия котируются в основном списке Nasdaq Tallinn.

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