Шведское телевидение: Янукович вывел из Украины 3,6 млн долларов через Swedbank

В 2011 году деньги были переведены на счет компании Vega Holding Limited со счетом в литовском подразделении Swedbank: источники в Киеве считают, что она была связана с семьей Януковича. Авторы расследования считают, что деньги были получены Януковичем в результате взятки, и так же считают украинские следователи, которые занимаются поиском денег экс-президента. В отмывании этой суммы также участвовало подразделение Danske Bank в одной из стран Балтии.

Управление спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины ранее заявляло, что Янукович в период 2011-2012 годов получил взятку в размере 26 млн гривен (чуть более $1 млн — НВ) под видом авторского вознаграждения за книгу, которая никогда не была написана. Взятка была уплачена лицами, которым было подконтрольно предприятие ООО "Новый мир", подтвердил Шведскому телевидению следователь Андрей Радионов.

Согласно документам, которые получило SVT, руководство Swedbank узнало о счетах, связанных с Януковичем в их банке лишь в 2017 году, когда соответствующий запрос в банк был сделан со стороны украинских следователей. Сам Янукович-ст. при этом утверждал, что "ни в одном банке мира" нет его денег, и что все сбережения были именно на заблокированных счетах в Украине, где, по данным новых властей Украины, было заблокировано порядка 1,42 миллиарда долларов. Однако Латвия после этого обнаружила в латвийских банках минимум $50 млн, связанных с экс-президентом и его окружением.

По данным расследователей, деньги в украинских банках, связанные с Януковичем-ст., были конфискованы и поступили в бюджет в конце 2017 года. Но после этого были направлены компаниям, близким к нынешнему президенту Петру Порошенко.

На родине на Януковича были заведены несколько уголовных дел, в том числе о превышении полномочий, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту "захвата государственной власти" в 2010 году, а в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России". Основанием для этого стало письмо, которое Янукович написал российскому президенту Владимиру Путину в марте 2014 года. К тому времени он уже был отстранен Верховной Радой от власти, но сам себя он называл "легитимным президентом Украины".

На фоне скандалов с отмыванием в Swedbank в Швеции ожидают отставки исполнительного директора банка Биргитт Боннесен, как это ранее сделал глава Danske Bank. Но пока она не состоялась.

Деньги Януковича — не единственная подозрительная транзакция, которая была проведена через Swedbank. Расследователи считают, что через отделение банка в одной из балтийских стран также прошли более $10 млн, выведенные из России в результате "дела Магнитского".