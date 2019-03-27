Шведское телевидение: Swedbank обманул американские власти

По данным шведского телевидения (SVT), высшее руководство Swedbank скрыло от американских следователей информацию о подозрительных клиентах и переводах. Кроме того, из переводов следует, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил через Swedbank около миллиона долларов черных денег, которые были переведены через подставные фирмы, связанные с бывшим президентом УкраиныВиктором Януковичем.
Все началось в 2016 году с т. н. Панамских документов, в центре скандала — панамская юридическая компания Mossack Fonseca.
В апреле 2016 года департамента финансирования Нью-Йорка направил нью-йоркскому офису Swedpank письмо, в котором попросил сообщить о всех переводах, которые возможно связать с Mossack Fonseca.
Переписка между банком и департаментом носит конфиденциальный характер, но SVT сообщает, что ей удалось получить доступ к документам, в которых четко видно, как руководство Swedbank направило департамент по ложному пути.
Утечка показывает, что через Swedbank свои дела вели сотни связанных с Mossack Fonseca фирм, в том числе клиенты Swedbank и Danske. Среди них был и скандально известный российский олигарх Искандер Махмудов, который вместе с другими олигархами контролировал более 200 предприятий, имеющих счета в Swedbank. Из них около 20 представляла Mossack Fonseca.
SVT отмечает один особенно подозрительный перевод, которым Махмудов получил 137 долларов. Деньги были переведены через Кипр и Swedbank в странах Балтии на счет олигарха на Виргинских островах. При этом департаменту банк сообщил, что связанные с Mossack Fonseca клиенты у них имеются только в Швеции и Норвегии. Также банк написал: ”Банк не выявил причин для подозрения в отмывании денег”.
Конгрессмен Джим Макговерн отметил, что такое поведение может дорого обойтись Swedbank. ”Обман американских властей — дело серьезное. Закрывать глаза на это не будут. Мы можем пусть в ход имеющиеся у нас средства, чтобы призвать эти финансовые институты к ответственности”, — сказал он.