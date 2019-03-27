Шведское телевидение: Swedbank обманул американские власти

Все началось в 2016 году с т. н. Панамских документов, в центре скандала — панамская юридическая компания Mossack Fonseca.

В апреле 2016 года департамента финансирования Нью-Йорка направил нью-йоркскому офису Swedpank письмо, в котором попросил сообщить о всех переводах, которые возможно связать с Mossack Fonseca.

Переписка между банком и департаментом носит конфиденциальный характер, но SVT сообщает, что ей удалось получить доступ к документам, в которых четко видно, как руководство Swedbank направило департамент по ложному пути.

Утечка показывает, что через Swedbank свои дела вели сотни связанных с Mossack Fonseca фирм, в том числе клиенты Swedbank и Danske. Среди них был и скандально известный российский олигарх Искандер Махмудов, который вместе с другими олигархами контролировал более 200 предприятий, имеющих счета в Swedbank. Из них около 20 представляла Mossack Fonseca.