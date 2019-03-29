Шведский прокурор: Swedbank осложняет расследование в отношении "тайного рапорта"

Лангрот сообщил SVT Nyheter, что недоволен тем, как Swedbank вел себя в отношении этой части расследования.

Прокурор верит, что банк сотрудничал со следователями и помогал им получить информацию, но все считает, что есть вещи, которые Swedbank не выдал. Об этом "тайном рапорте" как раз писала шведская газета Dagens Industri.

По его словам, следователи не получили от банка разрешения использовать этот рапорт и извлечь из него информацию. "В отношении этого я хочу допросить адвоката, а Swedbank должен отказаться от адвокатской тайны, чего пока не было решено сделать", — сказал прокурор.

На данный момент Лангрот решил не анализировать данный рапорт и надеется, что Swedbank изменить свою позицию по этому вопросу. Прокурор отмечает, что не доволен действиям банка.

То, что глава Swedbank Биргит Боннесен ушла с поста никак не повлияет на расследование прокуратуры, подтвердил Лангрот.

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями после обысков в стокгольмской штаб-квартире Swedbank заявило о расширении проводимого в отношении этой кредитной организации расследования. После обысков Swedbank власти также заподозрили в мошенничестве.