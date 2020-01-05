Шведский дорожный эксперт: мы не можем позволить себе четырехрядные шоссе, как это у вас получается?

Экман согласен, что четырехрядная дорога исключает лобовые столкновения, которые в дорожном движении самые опасные. И отмечает, что с точки зрения безопасности схема 2+1 такая же. "Лобового столкновения можно избежать помимо разделительной полосы также установкой центрального барьера, что и является решением по безопасности для схемы 2+1. Но это обойдется всего в 10% от стоимости строительства по схеме 2+2, то есть мы можем сделать безопасными в десять раз больше дорог", - пояснил шведский опыт Экман.

Откуда такая огромная разница? По словам Экмана, дело не только в площади асфальтирования. Решение 2+2 - это более масштабный инфраструктурный проект, строительство которого требует больше земли, которую приходится выкупать у собственников. Часто приходится строить многоуровневые перекрестки и т.д. Времени и денег уходит гораздо больше. А если у имеющейся дороги ширина по меньшей мере 13 метров - как в Швеции или Эстонии - можно ее перестроить в 2+1, затратив лишь десятую часть от вышеназванных расходов. Как объяснил Экман, обочины нужно будет, конечно, укрепить. Деньги пойдут и на центральные разделительные барьеры, но в итоге это будет дешевле. Идеально подходит для применения решения 2+1 магистраль шириной 14 метров.

Шведская статистика показывает, что движение по шоссе со схемой 2+1 с точки зрения безопасности ничем не отличается от схемы 2+2, но поначалу и в Швеции были против такой системы.

Противостояние

"Я работаю в департаменте настолько давно, что помню это противостояние", - говорит Экман. "А если я окажусь позади трактора, то не смогу его обогнать? А как считают спасатели и медики скорой помощи?" - перечисляет эксперт звучавшие тогда аргументы "против".

Выяснилось, что не всё так плохо. Полосы для обгона можно построить с достаточной частотой, чтобы движение позади трактора не отнимало много времени. "Единственные, кто этим были недовольны, - это те, кто носится как сумасшедшие. Нормальным людям по силам дождаться полосы для обгона", - считает Экман. Спасатели и медики скорой тоже остались довольны. "Они предпочитают на месте ДТП заниматься легко раненными, а не трупами", - говорит эксперт. Практика показала, что число погибших резко сократилось. Аварии с пострадавшими, конечно, случаются.