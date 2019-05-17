Шведский банк уходит из Прибалтики
В грядущем году Svenska Handelsbanken прекратит свою деятельность в странах Балтии. Сейчас в нем трудятся 30 работников.
В грядущем году Svenska Handelsbanken прекратит свою деятельность в странах Балтии. Сейчас в нем трудятся 30 работников.
Хотя баланс банка в Эстонии крайне мал — всего 104 миллиона евро, его уход негативно скажется на банковской сфере, поскольку снизится конкуренция. Svenska Handelsbanken покидает данный регион по причине того, что, несмотря на урезание трат, прибыль получить не удалось.
Уход Svenska Handelsbanken из Прибалтики не сюрприз. О такой возможности Ärileht писал еще 7 апреля. У банка — новый директор, и уже тогда сказанное им в интервью заставило задуматься. По его словам, банк не намерен любой ценой оставаться универсальным.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.