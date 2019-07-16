Шведские издания: Swedbank связан с сирийской программой химического оружия

Expressen сообщает, что в Сирии в результате газовых атак погибли тысячи гражданских лиц. Например, в августе 2013 года умерло около 1400 человек, среди них 400 детей, при атаке в Дамаске. После этого западные страны обвиняли, что именно сирийские государственные власти стоят за такими трагедиями. Считают, что атаки подготовили организаторы местной программы оружия.

В 2018 году одно дознание показало, что Swedbank тоже связан с программой. А именно, проходили сделки между Swedbank и нашумевшим банком FBME.

Главная контора последнего находится в Танзании, и в финансовом секторе его годами называют самым грязным банком в мире. Учреждение связывают, например, с нелегальными сделками с оружием, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Уже в 2014 году США решили, что с их банковской системой у FBME не может быть никаких контактов, с ними сделок не совершают. Маркетинговая стратегия FBME проста — клиентам говорят, что механизмы контроля очень слабые. То есть преступникам развязывают руки.

Выяснилось, что через литовское отделение Swedbank совершали сделки с FBME, который связан с программой химического оружия.

Власти США расследуют коммерческие отношения Swedbank с FBME. Пресс-секретарь Swedbank Унни Йерндаль сказала в шведских СМИ, что поскольку следствие идет (начали также внутреннее дознание), в данный момент банк тему не комментирует.