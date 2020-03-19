Швеция наложила на Swedbank огромный штраф, Эстония сделала предписание

Шведская финансовая инспекция оштрафовала шведское отделение Swedbank на 4 миллиарда шведских крон (360 миллионов евро) из-за того, что руководство банка не смогло предотвратить операции по отмыванию денег, сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
"Расследование показало, что руководство Swedbank AB знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем прибалтийском отделении. При этом банк, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы и отчеты, не предпринял необходимых мер для того, чтобы остановить незаконные операции", — говорится в заявлении.
Шведский финрегулятор вел расследование совместно с Финансовой инспекцией Эстонии, которая тоже огласило свое решение в отношении дочернего подразделения Swedbank AS в Эстонии.
Эстонский надзорный орган сделал Swedbank AS предписание, в котором требуется устранить все выявленные недостатки в течение 8 месяцев. В случае, если через указанное время предписание будет не выполнено или ненадлежащим образом, то в ход могут пойти финансовые рычаги, общая сумма которых может достигать 10% от годового оборота подразделения.
В соответствии с замечаниями Финансовой инспекции, Swedbank должен улучшить качество распознавания, оценки и анализа рисков при борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк должен внести изменения в свою организационную структуру, в том числе наметить чёткие задачи, процессы, порядок прохождения распоряжений и при необходимости привлечь дополнительные ресурсы. Кроме того, банку необходимо будет внести улучшения в процессы создания и отслеживания клиентских отношений.
Председатель правления Swedbank в Эстонии Олави Лепп сказал, что за последний год работа Swedbank по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма подверглась серьёзной критике, и банк этой темой основательно занимается.
„Мы полностью сотрудничаем с Финансовой инспекцией. Предписание даёт оценку деятельности Swedbank по состоянию до 31.03.2019 года.
В своём предписании Финансовая инспекция выделила четыре больших круга тем, которые нам предстоит привести в порядок к середине ноября этого года. На сегодняшний день мы внесли целый ряд улучшений, и я заверяю, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы к осени выполнить требования, указанные в предписании. Будучи одним из лидеров финансового рынка в Эстонии, мы должны показывать пример также и в борьбе с отмыванием денег. Именно такую задачу мы перед собой и ставим.
Глядя на события последних недель, мы, как банк, наряду с противодействием финансовой преступности ставим себе целью оперативно оказывать поддержку нашим клиентам с целью сохранения их экономического потенциала в сильно усложнившейся обстановке. Мы уже упростили получение платёжных каникул, и вместе с государством работаем над тем, чтобы найти дополнительные возможности для облегчения положения наших клиентов”, — сказал Лепп.
Напомним, что эстонская прокуратура ведет свое расследование, в ходе которого должно быть выяснено, имели ли место в деятельности Swedbank признаки преступления. В интересах прокурорского расследования эстонская Финансовая инспекция прекратила аналогичное производство, чтобы в дальнейшем избежать возможного двойного наказания за одно и то же деяние.
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