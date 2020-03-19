Швеция наложила на Swedbank огромный штраф, Эстония сделала предписание

"Расследование показало, что руководство Swedbank AB знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем прибалтийском отделении. При этом банк, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы и отчеты, не предпринял необходимых мер для того, чтобы остановить незаконные операции", — говорится в заявлении.

Шведский финрегулятор вел расследование совместно с Финансовой инспекцией Эстонии, которая тоже огласило свое решение в отношении дочернего подразделения Swedbank AS в Эстонии.

Эстонский надзорный орган сделал Swedbank AS предписание, в котором требуется устранить все выявленные недостатки в течение 8 месяцев. В случае, если через указанное время предписание будет не выполнено или ненадлежащим образом, то в ход могут пойти финансовые рычаги, общая сумма которых может достигать 10% от годового оборота подразделения.

В соответствии с замечаниями Финансовой инспекции, Swedbank должен улучшить качество распознавания, оценки и анализа рисков при борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк должен внести изменения в свою организационную структуру, в том числе наметить чёткие задачи, процессы, порядок прохождения распоряжений и при необходимости привлечь дополнительные ресурсы. Кроме того, банку необходимо будет внести улучшения в процессы создания и отслеживания клиентских отношений.

Председатель правления Swedbank в Эстонии Олави Лепп сказал, что за последний год работа Swedbank по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма подверглась серьёзной критике, и банк этой темой основательно занимается.

„Мы полностью сотрудничаем с Финансовой инспекцией. Предписание даёт оценку деятельности Swedbank по состоянию до 31.03.2019 года.