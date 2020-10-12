Шутники выставили теплоход Silja Europa компании Tallink на продажу

Хотя на страничке QPS Marine Ships название судна удалено, но видно, что речь идет о лайнере Silja Europa, стоимость которого указана в 98 млн евро, пишет Ärileht.

Из-за уменьшения количества пассажиров движение Silja Europa на линии Таллинн — Хельсинки было с 21 сентября временно остановлено.

Руководитель по коммуникациям судоходной компании Катри Линк заверила, что предприятие на продажу теплоход Silja Europa не выставляло и даже этот вопрос не обсуждало.

"Такие объявления о продаже время от времени привлекают наше внимание, когда какой-то деятельный маклер в очередной раз хочет быть посредником в продаже какого-либо судна Tallink. Ну а на самом деле предложения по покупке теплоходов Tallink, как и всех других судов мира, можно делать в любое время", — отметила она.