12.10.2020, 20:26

Шутники выставили теплоход Silja Europa компании Tallink на продажу


EST 41
Шутники выставили теплоход Silja Europa компании Tallink на продажу
Priit Simson

Внимательный читатель дал знать, что на страничке QPS Marine Ships выставлен на продажу принадлежащий компании Tallink телоход Silja Europa. О планах продажи судна разговоры шли уже много лет, но до конкретных сообщений дело еще не доходило.

Хотя на страничке QPS Marine Ships название судна удалено, но видно, что речь идет о лайнере Silja Europa, стоимость которого указана в 98 млн евро, пишет Ärileht.

Из-за уменьшения количества пассажиров движение Silja Europa на линии Таллинн — Хельсинки было с 21 сентября временно остановлено.

Руководитель по коммуникациям судоходной компании Катри Линк заверила, что предприятие на продажу теплоход Silja Europa не выставляло и даже этот вопрос не обсуждало.

"Такие объявления о продаже время от времени привлекают наше внимание, когда какой-то деятельный маклер в очередной раз хочет быть посредником в продаже какого-либо судна Tallink. Ну а на самом деле предложения по покупке теплоходов Tallink, как и всех других судов мира, можно делать в любое время", — отметила она.

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