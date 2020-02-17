Шторм оставил без электричества тысячи домов, больше всего — в Харьюмаа

По состоянию на 6:45, в Харьюмаа без света находилось 2029 клиентов, на Сааремаа — 921 клиентов, в Ярвамаа и Пярнумаа — чуть менее 700, в Тартумаа — 185.

С воскресенья до 9 часов утра понедельника в связи со штормом Спасательный департамент совершил 53 выезда, больше всего — в Западной Эстонии и Харьюмаа. В основном, речь шла об упавших на дорогу деревьях и поврежденных крышах. В понедельник ветреная погода сохранится, и по сообщению департамента, они готовы к вызовам.

Вчера служба погоды Эстонии предупредила, что в Эстонию придет шторм: сила ветра до 28 метров в секунду, пройдут дожди. Возможны перебои в электроснабжении, ветер может поломать деревья и нарушить паромное сообщение. Согласно прогнозу, сильный ветер не утихнет и в понедельник.

Усиление ветра началось в воскресенье во второй половине дня. Жителей Эстонии предупредили, что возможны перебои в электроснабжении, ветер может поломать деревья и нарушить паромное сообщение. Погода успокоится только в среду.

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