Шоссе Таллинн-Тарту ждет реконструкция. Стоимость работ — почти 2 млн евро

Стоимость работ составляет 1,945 млн евро без налога с оборота.

Виктор Киселёв, ведущий инженер-строитель северного региона Департамента шоссейных дорог, отметил, что целью работ по реконструкции являются повышение уровня безопасности дорожного движения, улучшение удобства вождения и несущей способности дороги.

”Шоссе Таллинн–Тарту является одним из шоссе Эстонии с самой большой плотностью движения, в том числе отрезок Вайда–Арувалла. В рамках договора мы реконструируем в течение полугода отрезок длиной 4,1 км и для обеспечения безопасности установим также ограждение от диких животных”, — сказала член правления Nordecon AS Андо Воогма.

В ходе договора реконструируется нитка в направлении Тарту длиной 4,1 км. На комплексное стабилизированное основание будет уложен трехслойный асфальт. Вместе с этим на участке длиной 3,3 км будет установлено ограждение от диких животных. Срок выполнения работы — 180 дней.

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