Сходил к врачу и выиграл 10 000 евро. В Латвии стал известен победитель годовой чековой лотереи

Человек, который получил главный приз, в период с июля по декабрь 2019 года зарегистрировал 68 чеков. Выиграла квитанция, выданная в июле в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Победители лотереи получат деньги в течение 30 дней на указанный банковский счет. Налогом выигрыш в лотерею, организованную Службой госдоходов Латвии, не облагается, поэтому они получат его в полном объеме.

Для участия в розыгрыше года в случайном порядке выбирается по 10 чеков, зарегистрированных в каждом месяце. Поскольку чековая лотерея проводится с середины 2019 года, в финальном розыгрыше должно было участвовать 60 чеков. Три человека из подававших чеки не подтвердили свое участие, а один отправил вместо чека пречек — поэтому в итоге в лотерее участвовало 56 чеков.

В минувшем году призовой фонд составил половину от указанного в законе, поскольку и сама лотерея проводилась не с начала года. В 2020 году главный приз года будет уже не 10 000, а 20 000 евро, четыре приза поменьше будут по 10 000 евро и пять самых маленьких по 2 000 евро.