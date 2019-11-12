Шипованные или ламельные? Какие шины предпочитают эстонские водители и почему

В сравнении с прошлым годом число сторонников ламельных шин несколько уменьшилось, хотя и остается того же порядка. В прошлом году шипованные шины предпочитали 64% респондентов, в 2017 году 69%, а в 2016 году 77%.

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Яануса Танне, опрос показал, что для многих шипованные шины по-прежнему являются наиболее предпочтительным выбором. ”Многие ответившие объяснили невозможность использования ламельных шин плохим обслуживанием дорог в районах, где они живут. Как правило, люди считают, что шипованные шины подходят для всех зимних дорог, тогда как ламельные шины предпочитают, скорее, те, кто в основном ездит в городе”, — сказал Танне.

Танне добавил, что для езды в городе ламельные шины, несомненно, являются лучшим выбором, поскольку их тормозной путь на сухом асфальте короче, чем у шипованных. А вот за городом и на льду тормозной путь ламельной резины может оказаться почти вполовину длиннее, чем у шипованной. ”Шины следует выбирать, исходя из того, где человек в основном планирует ездить — по шоссе или по городским улицам”, — сказал Танне.

Респонденты добавили следующие комментарии:

· Я предпочитаю шипованные шины, поскольку на них безопаснее передвигаться за городом, где у нас плохо ухаживают за дорогами.

· Лучше первоклассные ламельные шины, чем дешевые шипованные.

· Ламельные шины, потому что нет смысла за сезон оставлять 90% протектора на голом асфальте.

· Я не вижу разницы, но жена предпочитает шипованные шины — считает, что в эстонском климате с ними безопаснее.

· Ламельные шины идеально подходят и зимой. Просто нужно выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями. Но если ездить не умеешь, никакая резина не спасет.