Шесть советов, которые должен помнить каждый начинающий предприниматель

Первые годы имеют для начинающего предприятия принципиальное значение. Именно они закладывают фундамент его будущего успеха или, напротив, определяют незавидную участь и преподают горький жизненный урок. И если вы поставили перед собой цель – стать одним из лучших, обратите, пожалуйста, внимание на нижеследующие рекомендации. Надеемся, они принесут пользу как новичкам в бизнесе, так и опытным предпринимателям.

1. Быть смелым. Верьте в свои силы, не сомневайтесь в своих способностях и не бойтесь рисковать. Временные неудачи случаются, но вы учитесь на своих ошибках и в конечном итоге приходите к успеху.

2. Быть открытым. Фиксируйте все идеи, в которых есть разумное зерно. Скрупулезно анализируйте их плюсы и минусы. Возможно, сейчас тот или иной проект еще не по плечу вашему предприятию, но спустя какое-то время он может привести вас к успеху.

3. Не почивать на лаврах. Не расслабляйтесь, получив первые положительные результаты. Бизнес – это непрерывная, напряженная работа, цель которой – развитие и движение вперед. Будьте последовательны и всегда доводите дело до конца.

4. Тщательно подбирать персонал. В нашей стране с населением в 1,3 миллиона человек у вас наверняка найдутся единомышленники, которые поверят в ваши идеи, успех вашего предприятия и будут готовы внести свой вклад в общее дело. А если кто-то ищет стабильность и не намерен прикладывать дополнительные усилия – такой работник-балласт станет тормозом в развитии вашего предприятия.

5. Быть готовым к переменам. Расширение клиентской базы предполагает постоянный анализ потребностей клиентуры, ведь лучший потребитель – лояльный. Иногда для этого приходится идти на существенные изменения в работе: только так можно придать импульс развитию предприятия.

6. Держать расходы под контролем. На этапе становления предприятия может показаться, что денег предостаточно и оно вот-вот начнет приносить прибыль. Но это обманчивое заблуждение. Составьте основательный бизнес-план, просчитайте все расходы и доходы на каждом этапе развития. Определите также возможные риски и постарайтесь выяснить, не переплачиваете ли вы случайно по какой-то статье расхода? К сожалению, у нас еще есть такие сферы деятельности, где цены за услуги практически одного качества могут разниться в два раза и более.

Начните с самого простого, например, с расходов на мобильную связь и интернет. Вы точно знаете, сколько ваше предприятие платит в месяц за звонки? А за интернет в телефоне и офисе? Посмотрите, какие есть еще возможности, сравните и выберите то, что вам выгоднее. Обратите внимание: плата за аналогичные пакеты может отличаться, причем весьма существенно. Сегодняшний сервис (сеть, услуги) операторов мобильной связи находится примерно на одном уровне и, выбирая пакет, важно выяснить, что конкретно он предлагает и сколько стоит. Иными словами, есть ли в нем ограничения и какие, а также насколько адекватна его цена.

Например, если для успеха вашего предприятия важно неограниченное (без лимитов) общение с клиентами и партнерами, то вам подойдет одно из нижеследующих решений.

Как видно из таблиц, самое выгодное решение – новый пакет Tele2 под названием Piiramatu Ärimootor. Он предоставляет бизнес-клиентам неограниченные звонки и интернет в телефоне плюс безлимитный интернет в офисе. Этот пакет обеспечит вашему предприятию: неограниченное общение с партнерами и клиентами, а также пользование быстрым интернетом как в офисе, так и за его пределами. Кроме того, ваши ежемесячные расходы теперь будут всегда под контролем.

На сайте Tele2 также сообщается, что в придачу к пакету Piiramatu Ärimootor можно получить скидку в размере 100 € при покупке нового устройства (например, роутера стоимостью 99 €). Беспрецедентная экономия на одной покупке!