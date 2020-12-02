Шесть европейских городов приступают к развитию общественных э-услуг

Аудитом и развитием соответствующих услуг начнут заниматься дизайнеры услуг создаваемого Таллиннского стратегического центра совместно с городской IT-службой. Задача дизайнеров услуг — оценить путь клиента к той или иной услуге в данный момент, ее реальную необходимость, а также то, как сделать имеющиеся цифровые услуги, по возможности, удобнее для потребителя.

Криста Кампус, руководитель Центра компетенций внешних проектов Таллинна, подтвердила, что несмотря на то, что европейские города являются флагманами при создании цифровых услуг, в Европейском союзе отсутствует методология сравнительного анализа, с помощью которой можно оценить и сравнить ориентированность на потребителя электронных услуг конкретного самоуправления с другими аналогичными услугами самоуправлениями Европы.

Проект UserCentriCities помогает вывести предназначенные для горожан дигитальные услуги на новый уровень, — сказала Криста Кампус. — Это сделает повседневное общение как конечного потребителя, то есть городских жителей, так и действующих здесь предприятий и учреждений с городом значительно удобнее.

Итоговым результатом проекта UserCentriCities будет создание для Таллинна списка индикаторов и показателей, в которые город сможет добавлять свои показатели качества услуг и сравнивать их с другими самоуправлениями ЕС. Также будет создана цифровая опорная среда с руководствами и инструментами, с помощью которой Таллинн в будущем сможет методично развивать ориентированные на потребителей публичные э-услуги.

Одной из важнейших целей проекта является обмен знаниями и опытом между партнерскими городами и регионами. Кроме Таллинна, в проекте принимают участие Ээспоо (Финляндия), Милан (Италия), Роттердам (Нидерланды), Мурсия (Испания) и регион Эмилия-Романья (Италия). Проект UserCentriCities продлится до 31 мая 2023 года и его бюджет составляет 1,5 млн евро. Работу проекта координирует брюссельский аналитический центр Lisbon Council, а финансирование ведется из европейской программы Horizon2020.

В 2017 году государства Евросоюза, а также входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA) страны подписали Таллиннскую декларацию о цифровом правительстве, целью которой является предоставление горожанам качественных и удобных услуг публичного сектора, а также более удобных трансграничных услуг для предприятий. Гражданам и предприятиям должна быть обеспечена возможность получать государственные услуги в цифровом виде, не выходя из дома. Таллиннская декларация также дает руководства о том, как наладить более плотное тематическое сотрудничество с Европой.