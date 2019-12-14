Шеф-повара Эстонии научат школьников готовить

Председатель парламентской группы по поддержке эстонской еды Мария Юферева-Скуратовски отметила, что проект имеет огромное значение для здоровья детей. ”К сожалению, некоторые родители из-за загруженности на работе не успевают обеспечить своим детям полноценное питание. Именно поэтому очень важно, чтобы ребенок умел, вернувшись из школы, самостоятельно приготовить себе обед или ужин”. Юферева-Скуратовски также выразила надежду, что новый министр сельского хозяйства Эстонии Арво Аллер, вступивший в должность 10 декабря, также поддержит продолжение этого проекта в следующем году. ”Парламентская группа по поддержке эстонской еды считает, что мастер-классы по приготовлению пищи должны быть доступны в каждой школе Эстонии, ведь от этих знаний и умений зависит здоровье наших детей”, — подчеркнула Юферева-Скуратовски.

В настоящее время в очереди на проведение мастер-класса от шеф-поваров Эстонии стоят 100 школ по всей стране. Мастер-классы проводятся весной и осенью. С предлагаемыми рецептами можно также ознакомиться на сайте www.eestitoit.ee