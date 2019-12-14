Шеф-повара Эстонии научат школьников готовить

Парламентская группа по поддержке эстонской еды встретилась с представителями объединения шеф-поваров Эстонии и обсудила перспективы и вызовы проекта «Шеф-повара в школах».
Как сообщает пресс-служба парламентской фракции Центристской партии, в 2019 году объединение шеф-поваров Эстонии при поддержке министерства сельского хозяйства запустило проект, в рамках которого шеф-повара провели мастер-класс для учеников 6-8 классов по приготовлению вкусных и полезных блюд. По словам президента объединения шеф-поваров Эстонии, а также шеф-повара президента Керсти Кальюлайд Тайго Лепика, запуск такого проекта был обусловлен тем, что далеко не в каждой семье дети знакомы с таким понятием, как регулярное и здоровое питание. ”Мы решили, что взрослых людей перевоспитывать поздно. В рамках проекта мы не только знакомим детей с рецептами вкусных и полезных блюд, но и учим их готовить. Ученики, прошедшие наш мастер-класс, потом также смогут показать своим родителям, как приготовить какое-либо блюдо”, сказал Лепик.
Председатель парламентской группы по поддержке эстонской еды Мария Юферева-Скуратовски отметила, что проект имеет огромное значение для здоровья детей. ”К сожалению, некоторые родители из-за загруженности на работе не успевают обеспечить своим детям полноценное питание. Именно поэтому очень важно, чтобы ребенок умел, вернувшись из школы, самостоятельно приготовить себе обед или ужин”. Юферева-Скуратовски также выразила надежду, что новый министр сельского хозяйства Эстонии Арво Аллер, вступивший в должность 10 декабря, также поддержит продолжение этого проекта в следующем году. ”Парламентская группа по поддержке эстонской еды считает, что мастер-классы по приготовлению пищи должны быть доступны в каждой школе Эстонии, ведь от этих знаний и умений зависит здоровье наших детей”, — подчеркнула Юферева-Скуратовски.
В настоящее время в очереди на проведение мастер-класса от шеф-поваров Эстонии стоят 100 школ по всей стране. Мастер-классы проводятся весной и осенью. С предлагаемыми рецептами можно также ознакомиться на сайте www.eestitoit.ee
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