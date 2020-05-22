"Сезонные рабочие должны приехать не позднее 16 июня": земледельцы приглашают министров провести переговоры

”Нам необходимо только одно решение, принятие которого не требует денег, — сказала член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс. — Мы призываем партнеров по коалиции немедленно сесть за стол переговоров для согласования этого решения. Правительство не должно препятствовать свободному перемещению рабочей силы, которой не хватает в сельскохозяйственном секторе. Мы просим премьер-министра Юри Ратаса, Хелира-Вальдора Сеэдера, Марта Хельме и Арво Аллера встретиться с нами, представителями земледельцев, в понедельник. Невозможно дальше откладывать решение проблемы. Нам нужна результативная встреча, которую никто не покинет, пока решение не будет согласовано”.

”Правительство должно разрешить сезонным рабочим, которых ждут работодатели, приехать в Эстонию не позднее 16 июня, — сказал председатель правления Эстонской сельскохозяйственной и торговой палаты Роомет Сырмус. — Это тот минимум, при котором земледельцы смогут справиться в этом сезоне. В будущем открытие границ для рабочей силы может происходить поэтапно, и точный объем рабочей силы может быть утвержден фермерами вместе с правительством и должностными лицами. Мы не должны находиться в более невыгодном положении, чем наши соседи по Европейскому союзу. Но сейчас ситуация именно такова. Это нечестная конкуренция, для возникновения которой нет ни одной причины”.

”Мы готовы к всестороннему сотрудничеству с Департаментом здоровья и государством для обеспечения безопасности при въезде иностранных рабочих в страну. На встрече мы предложим министрам план действий по предотвращению риска распространения заражения. К сожалению, наш сельскохозяйственный сектор не сможет обойтись без иностранной рабочей силы в этом сезоне, — подтвердил исполнительный директор Эстонской садоводческой ассоциации Раймонд Страстин. — Вопрос не только в клубнике, но и в более широком трудовом кризисе, с которым сталкиваются эстонские садоводческие и зерновые хозяйства и молочные фермеры. Наш кризис — это кризис в Эстонии в целом”.