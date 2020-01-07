"Северный поток — 2" встал, но газ по его продолжению Eugal пошел

Строительство "Северного потока — 2" приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжения на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 года газ официально уже пошел. Об этом в ответ на запрос DW сообщил 6 января пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер (George Wüstner), пояснив: "Газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel".

У газопровода Nel появилась новая задача



Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего "Северного потока". Но это не спасает "Газпром" от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично.

Джордж Вюстнер подтвердил DW, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако "из соображений защиты данных" отказался сообщать, кем именно. Но в том, что это "Газпром", никто и не сомневается: задача двух ниток Eugal (вторая по плану будет построена к концу 2020 года) — служить продолжением двух труб "Северного потока — 2". Точно так же Opal и Nel являются продолжением на территории Германии действующих с 2012 года двух ниток первого "Северного потока".