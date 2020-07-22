"Северный поток-2": Бизнес в ФРГ требует контрмер против США

Восточный комитет — Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики (OAOEV) — настаивает на принятии контрмер в случае введения Соединенными Штатами санкций в отношении участников проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", который свяжет Россию и Германию. Об этом в интервью изданиям группы Funke, которое они публикуют в среду, 22 июля, заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор лоббистского объединения, представляющего интересы немецких фирм, работающих, в частности на российском рынке.

"До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, потому что не хотели скатиться к спирали санкций. Сейчас мы расцениваем это несколько иначе", — подчеркнул Хармс.

По его словам, германское внешнеторговое объединение работает над конкретными предложениями. "Они могут варьироваться от четких дипломатических заявлений до компенсаций местным компаниям и защитных контрсанкций", — перечислил Хармс. Он предупредил, что администрация США готовится к блокировкам счетов компаний-участников проекта и может распространить ограничения на банки, финансирующие строительство.

Санкции США — это "опасный прецедент"

Посольство США в Берлине подталкивает "ряд фирм" обозначить конкретные временные рамки для этих шагов, предупредил Хармс, который охарактеризовал данный подход как "странный". Исполнительный директор OAOEV назвал анонсированные американские рестрикции "опасным прецедентом".

"ЕС должен эффективно противодействовать (подобным мерам. — Ред.). Нельзя допустить, чтобы и другие государства решили действовать подобным образом", — предостерег он.

Ранее, 20 июля, Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября. — Ред.). Она была одобрена единогласно.