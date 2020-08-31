Сети кинотеатров Apollo и Forum Cinemas могут объединиться

Сейчас эстонский рынок кинотеатров разделен, в основном, между двумя сетями: принадлежащей Finnkino OY сети Forum Cinemas и входящей в Apollo Gruppi сети Apollo Kino OÜ.

Согласно данным коммерческого регистра, обе сети приносят солидную прибыль, которая в обоих случаях достигает 1,5 млн евро.

В 2013 году Департамент конкуренции запретил подобную сделку, потому что тогда на эстонском рынке осталась бы одна крупная сеть кинотеатров. Остается ждать, какое решение вынесет департамент сейчас.