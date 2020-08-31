Сети кинотеатров Apollo и Forum Cinemas могут объединиться
Пуступила информация, что две крупных эстонских сети кинотеатров могут объединиться. Принадлежащая Маргусу Линнамяэ и Ивару Венделину UP Invest хочет приобрести у финнов сеть кинотеатров Forum Cinemas в Балтии.
Не успели оклематься от трагедии, а Ефремов сотворил им еще одну
Регион РФ решил отказаться от бензиновых и дизельных авто
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось