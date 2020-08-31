31.08.2020, 17:32

Сети кинотеатров Apollo и Forum Cinemas могут объединиться


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Maria Avdjuško debüütmängufilmi "Tuliliilia" esilinastus
Maria Avdjuško debüütmängufilmi "Tuliliilia" esilinastusFoto: Madis Veltman

Пуступила информация, что две крупных эстонских сети кинотеатров могут объединиться. Принадлежащая Маргусу Линнамяэ и Ивару Венделину UP Invest хочет приобрести у финнов сеть кинотеатров Forum Cinemas в Балтии.

Сейчас эстонский рынок кинотеатров разделен, в основном, между двумя сетями: принадлежащей Finnkino OY сети Forum Cinemas и входящей в Apollo Gruppi сети Apollo Kino OÜ.

Согласно данным коммерческого регистра, обе сети приносят солидную прибыль, которая в обоих случаях достигает 1,5 млн евро.

В 2013 году Департамент конкуренции запретил подобную сделку, потому что тогда на эстонском рынке осталась бы одна крупная сеть кинотеатров. Остается ждать, какое решение вынесет департамент сейчас.

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