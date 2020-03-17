Сеть Selver не намерена следовать примеру Maxima и Rimi и сокращать время работы магазинов
Сегодня торговые сети Rimi и Maxima сообщили о том, что сокращают время работы своих магазинов. Сеть Selver их примеру следовать не собирается.
Сегодня торговые сети Rimi и Maxima сообщили о том, что сокращают время работы своих магазинов. Сеть Selver их примеру следовать не собирается.
Как сообщили представители Selver, они сокращать время работы магазинов не будут, поскольку хотят максимально рассредоточить поток клиентов.
”Чем короче время открытия, тем больше народа одновременно находится в магазине. Наша первостепенная задача — обеспечить безопасность людей и доступность товаров”, — сообщила сеть.
Кроме этого, сеть советует людям ходить в магазины поодиночке, избегать часов пик и пользоваться системой самообслуживания.
Вчера о сокращении времени работы сообщили и магазины Comarket.
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Коронавирус COVID-19
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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