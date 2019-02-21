Сеть посылочных автоматов DPD увеличится почти вполовину

”В прошлом году мы завершили установку 50 новых посылочных автоматов в ноябре, а в этом году сможем начать устанавливать автоматы уже в мае. Выбирая места расположения, мы исходим из того, где именно в новых автоматах наиболее значительная потребность, а также учитываем отзывы клиентов, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — Разумеется, мы добавим в свою сеть несколько небольших населенных пунктов, а также увеличим присутствие в крупных городах”.

Новые автоматы также будут установлены в Латвии и Литве, где сеть DPD увеличится на 65 посылочных автоматов. Всего число посылочных автоматов DPD в странах Балтии в результате достигнет примерно 300, а с учетом присоединившихся к сети DPD выдающих посылки магазинов и посылочных роботов Cleveron, в странах Балтии насчитывается около 500 пунктов DPD Pickup.

Производителем посылочных автоматов является давний партнер DPD из Австрии, который также постоянно их совершенствует. Например, в последних обновлениях изменили расположение шкафов и их количество, у главной консоли появилась полка, куда на время оформления можно с удобством поставить свою посылку, изменился угол наклона карточного терминала, а также были выполнены прочие небольшие улучшения, призванные сделать автомат удобнее и эффективнее как для клиентов, так и для курьеров.