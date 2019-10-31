Сеть Lindex не в силах держать Stockmann на плаву. "Сумасшедшие дни" в этом году в Балтии не удались

Lindex — единственный прибыльный сегмент Stockmann Group, в третьем квартале его прибыль выросла в годовом исчислении с 10,8 млн до 11,6 млн евро. Оборот вырос с 147 млн до 147,6 млн евро.

Убытки сетей универмагов Stockmann сократилась за год с 14,6 до 9,5 млн. В то же время резко вырос непокрытый убыток - с 1,1 млн до 4,3 млн евро.

В балансе не учтены еще результаты прошедшей в начале октября кампании "Сумасшедшие дни" (Hullud päevad), которые оставлись на уровне прошлогодних. В Финляндии продажи увеличились на два процента, в странах Балтии упали на восемь.

За квартал (по сравнению с прошлым годом) продажи универмагов Stockmann сократились на 1,9% в Финляндии и на 4,7% - в Балтии. Отчасти продажи в Таллинне уменьшились из-за ремонта магазина Delicatessen.

В третьем квартале убытки по закрытым и незакрытым сделкам в расчете на акцию выросли с 21 цента до 27 центов. Чистый убыток по текущей деятельности вырос с 13,8 до 18,2 млн евро.