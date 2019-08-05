Сеть Lidl уже пыталась прийти в Эстонию. Удастся ли ей выйти на рынок на этот раз?

Впервые Lidl приобрел здесь земли более десяти лет назад, однако в 2006 году дело приняло неожиданный поворот: Tallinna Kaubamaja объявила, что покупает принадлежащую Lidl недвижимостьв Эстонии и Латвии.

Lidl расторгла трудовые договоры с работниками, которых успела нанять, а свои действия объяснила тем, что эстонский рынок слишком маленький.

Тогда Kaubamaja приобрела недвижимость в шести городах Эстонии: Нарве, Тарту, Таллинне, Кохтла-Ярве, Пайде и Вильянди. Общая площадь составила 59 372 м2, стоимость сделки — 10,5 млн евро (165 млн крон). В Латвии было куплено 22 единицы недвижимости общей площадью 80 609 м2 и стоимостью 16,4 млн евро (256 млн крон).

Общественность до сих пор не может понять, что это было: действительно ли Lidl осознала недостаточные объемы местных рынков или с самого начала планировала масштабную спекуляцию с недвижимостью.

Как бы то ни было, на этот раз, похоже, намерения у Lidl серьезные. В конце прошлого года Lidl и Merko заключили договор о строительстве логистического центра в Риге. Предприятие инвестирует в проект более 55 млн евро. По плану логический центр будет готов в 2020 году. Его площадь составит 47 000 м2.

Что касается поиска персонала, то в отличие от Эстонии, в Латвии Lidl указывает в объявлениях и зарплату. Например, руководителю службы по закупкам продуктового магазина в Латвии предлагается 1700-1900 евро брутто в месяц, директору пиар-службы по Латвии и Эстонии 3750-4300 брутто в месяц.

Покорение Прибалтики сеть Lidl начала с Литвы, где она имеет 45 магазинов в 20 городах и более 2000 работников.