Сеть Lidl уже пыталась прийти в Эстонию. Удастся ли ей выйти на рынок на этот раз?(20)
Уже много лет Lidl хранит молчание, то и дело при этом покупая различные земли в Эстонии и Латвии, пишет Ärileht.
Уже много лет Lidl хранит молчание, то и дело при этом покупая различные земли в Эстонии и Латвии, пишет Ärileht.
Впервые Lidl приобрел здесь земли более десяти лет назад, однако в 2006 году дело приняло неожиданный поворот: Tallinna Kaubamaja объявила, что покупает принадлежащую Lidl недвижимостьв Эстонии и Латвии.
Lidl расторгла трудовые договоры с работниками, которых успела нанять, а свои действия объяснила тем, что эстонский рынок слишком маленький.
Тогда Kaubamaja приобрела недвижимость в шести городах Эстонии: Нарве, Тарту, Таллинне, Кохтла-Ярве, Пайде и Вильянди. Общая площадь составила 59 372 м2, стоимость сделки — 10,5 млн евро (165 млн крон). В Латвии было куплено 22 единицы недвижимости общей площадью 80 609 м2 и стоимостью 16,4 млн евро (256 млн крон).
Общественность до сих пор не может понять, что это было: действительно ли Lidl осознала недостаточные объемы местных рынков или с самого начала планировала масштабную спекуляцию с недвижимостью.
Как бы то ни было, на этот раз, похоже, намерения у Lidl серьезные. В конце прошлого года Lidl и Merko заключили договор о строительстве логистического центра в Риге. Предприятие инвестирует в проект более 55 млн евро. По плану логический центр будет готов в 2020 году. Его площадь составит 47 000 м2.
Что касается поиска персонала, то в отличие от Эстонии, в Латвии Lidl указывает в объявлениях и зарплату. Например, руководителю службы по закупкам продуктового магазина в Латвии предлагается 1700-1900 евро брутто в месяц, директору пиар-службы по Латвии и Эстонии 3750-4300 брутто в месяц.
Покорение Прибалтики сеть Lidl начала с Литвы, где она имеет 45 магазинов в 20 городах и более 2000 работников.
О планах на Литву Lidl сообщила еще в 2002 году, но потом их заморозила, а еще позже прикупила еще недвижимости. Строительство началось только в 2015 году. На розничный рынок предприятие вышло в 2016 году. Lidl принадлежит 8,1% литовского рынка и она является 12-м по величине налогоплательщиком в стране. В прошлом году оборот фирмы вырос на 23,5% и составил 368 млн евро (без налога с оборота). В Литве прибыль выросла в четыре раза и составила 13,8 млн евро.
Сеть Lidl покорила весь ЕС. На карте имеется только два пробела: Латвия и Эстония.
Получить комментарий от пресс-секретаря Lidl в странах Балтии не удалось.
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