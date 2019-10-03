03.10.2019, 09:50

Сеть кинотеатров Forum Cinemas расширяет границы — штаб-квартира будет в Таллинне


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Klassiga kinno
Klassiga kinno Foto: Forum Cinemas AS

Компания Forum Cinemas приобрела подразделения кинотеатров Forum Cinemas в Латвии и Литве, и продолжит деятельность в качестве единого предприятия со штаб-квартирой в Таллинне.

Принадлежащий финскому концерну Finnkino оператор кинотеатров Forum Cinemas OÜ завершил сделку по объединению с литовским предприятием Forum Cinemas UAB и латвийским Forum Cinemas SIA. Деятельность будет продолжена в форме единого юридического лица, а руководство компанией станет осуществляться из Таллинна.

”Объединение в единый регион означает, что на уровне концерна Эстония, Латвия и Литва рассматриваются в качестве единого целого, причем результаты кинотеатров тоже будут оцениваться консолидировано, — пояснил директор по операциям Forum Cinemas в странах Балтии Кристьян Конго. — Поскольку эстонская компания обладает наибольшим опытом руководства, совершенно логично, что руководство всем балтийским рынком доверили именно эстонской команде”.

Конго отметил, что объединение рынков является экономически целесообразным, поскольку позволяет эстонскому руководству реализовывать свое видение в масштабах всего балтийского рынка, достигая при этом экономии по целому ряду операционных расходов. ”Мы избегаем дублирования действий: например, в том, что касается маркетинговых кампаний, рост объемов обеспечит существенную экономию”, — добавил Конго, отметив, что в целом кинематографические предпочтения балтийской публики совпадают.

”Фактически руководство на общем балтийском уровне у нас осуществляется уже с конца прошлого года, а теперь мы осуществили и юридическое объединение предприятий”, — сказал Кристьян Конго.

В Эстонии компания Forum Cinemas управляет тремя кинотеатрами, в Латвии — одним, а в Литве — пятью. В прошлом году кинотеатры сети посетили суммарно около 5 миллионов раз. Оборот концерна превысил 38,5 миллиона евро. В прошлом году в странах Балтии предприятие трудоустраивало 300 человек.

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